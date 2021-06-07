Виртуальная торговая ярмарка в Бангкоке намечена на 22-24 июня 2021 года

Эксклюзив

Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски

Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...

07 июня 2021

«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...

31 мая 2021

Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях

Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...

24 мая 2021

«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC

Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...

17 мая 2021

АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом

Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...

10 мая 2021

Виртуальная торговая ярмарка в Бангкоке намечена на 22-24 июня 2021 года

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Новости
Данное мероприятие будет проходить с 22 по 24 июня 2021 года под названием Бангкокская виртуальная ярмарка драгоценных камней и ювелирных изделий (BGJF Virtual Trade Fair), говорится в пресс-релизе организаторов.
На ярмарке будут представлены новейшие инновационные изделия, в ней примут участие много перспективных мастеров и дизайнеров, а также будут показаны изысканные изделия мастеров мирового класса.
Кроме того, ярмарка послужит онлайн-платформой для торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями, а также для установления новых связей, где покупатели и экспортеры со всего мира смогут вести бизнес и строить долгосрочные торговые отношения, несмотря на ограничения COVID-19.
Ключевые игроки отрасли, включая Тайскую ассоциацию экспортеров серебра (Thai Silver Exporters Association), Департамент содействия международной торговле (Department of International Trade Promotion, DITP), Министерство торговли и другие отраслевые организации, предоставят полезную и необходимую информацию с тем, чтобы помочь компаниям и частным лицам в процессе приобретения товаров.
Таиланд, один из основных экспортеров ювелирных изделий в Азии, известен своими ювелирными ресурсами, дизайном, производством и изысканным мастерством ювелиров.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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