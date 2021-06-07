Виртуальная торговая ярмарка в Бангкоке намечена на 22-24 июня 2021 года

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Данное мероприятие будет проходить с 22 по 24 июня 2021 года под названием Бангкокская виртуальная ярмарка драгоценных камней и ювелирных изделий (BGJF Virtual Trade Fair), говорится в пресс-релизе организаторов.

На ярмарке будут представлены новейшие инновационные изделия, в ней примут участие много перспективных мастеров и дизайнеров, а также будут показаны изысканные изделия мастеров мирового класса.

Кроме того, ярмарка послужит онлайн-платформой для торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями, а также для установления новых связей, где покупатели и экспортеры со всего мира смогут вести бизнес и строить долгосрочные торговые отношения, несмотря на ограничения COVID-19.

Ключевые игроки отрасли, включая Тайскую ассоциацию экспортеров серебра (Thai Silver Exporters Association), Департамент содействия международной торговле (Department of International Trade Promotion, DITP), Министерство торговли и другие отраслевые организации, предоставят полезную и необходимую информацию с тем, чтобы помочь компаниям и частным лицам в процессе приобретения товаров.

Таиланд, один из основных экспортеров ювелирных изделий в Азии, известен своими ювелирными ресурсами, дизайном, производством и изысканным мастерством ювелиров.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





