Grib Diamonds внедряет программу отслеживания Sarine Diamond Journey™

Сегодня Новости

Согласно пресс-релизу Sarine, компания Grib Diamonds, являющаяся торговым подразделением AGD Diamonds, внедряет созданную компанией Sarine Technologies Ltd. программу отслеживания алмазов и бриллиантов Sarine Diamond Journey™, которая позволит клиентам Grib Diamonds покупать алмазы с «регистрацией рождения», подтверждающей их происхождение.

Grib Diamonds продает алмазное сырье в Антверпене с 2014 года. Алмазы производятся компанией AGD Diamonds, ведущей добычу на руднике им. В. Гриба в северо-западной части России, примерно в 130 км от областной столицы Архангельска.

Это один из крупнейших алмазных рудников в мире, запущенных за последние 10 лет. Разработка трубки была начата в 2008 году, а добыча алмазов началась в 2014 году. В настоящее время запасы рудника оцениваются до 60 млн каратов.

Компания Grib Diamonds продает алмазы через эффективную систему онлайн-аукционов. Предоставляя своим клиентам исчерпывающие данные о качестве предлагаемого ассортимента, Grib Diamonds достигает высокого уровня прозрачности в отношении выставляемых на аукцион алмазов.

Для особо ценных камней Grib Diamonds предоставляет внешнее моделирование, созданное системой Sarine DiaExpert®, внутреннюю карту включений, созданную системой Galaxy®, и файл планирования Sarine Advisor®, позволяющий потенциальным покупателям оценить возможные оптимальные решения для огранки.

Игорь Прохоренко, управляющий директор Grib Diamonds, сказал: «Мы постоянно ищем способы предоставления нашим клиентам дополнительных возможностей и комфорта в отношении покупаемых у нас алмазов. Потребительский спрос на алмазы с понятной историей происхождения быстро растет, и мы считаем, что прозрачность, обеспечиваемая технологическим отслеживанием, является лучшим решением для этой проблемы и будет способствовать дальнейшему поступательному развитию нашей отрасли. Решение Sarine Diamond Journey™ является оптимальным инструментом для достижения этой цели благодаря уже имеющемуся обширному объему данных, фактической точности и тому, что оно основывается на уже широко используемых системах без необходимости приобретения дополнительного оборудования и внесения кардинальных изменений в имеющиеся процессы, что означает минимальные внедренческие затраты. Кроме того, мы планируем изучить возможности по использованию некоторых технологий Sarine в наших собственных внутренних системах контроля начиная с самого рудника».

Дэвид Блок, генеральный директор Sarine Technologies, прокомментировал: «Для меня большая честь, что компания Grib/AGD Diamonds присоединилась к растущему списку производителей, использующих технологию Sarine Diamond Journey™. Присоединяясь к этому проекту, Grib Diamonds очередной раз демонстрирует свою приоритетную приверженность прозрачности бизнеса и максимальному удовлетворению потребностей клиентов. Расширение проекта по отслеживанию происхождения алмазов является важной составной частью алмазного бизнеса, так как он обеспечивает доступность этой информации конечным покупателям. Я ожидаю, что бренд Grib, наделенный его базовыми ценностями, включая прозрачность, справедливость и ответственность, получит дальнейшее развитие за счет узнаваемости на потребительском рынке. Я уверен, что другие крупные производители также скоро примут участие в программе Sarine Diamond Journey™, что, несомненно, принесет пользу их бренду и всему рынку алмазов».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





