Grib Diamonds внедряет программу отслеживания Sarine Diamond Journey™

Эксклюзив
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Grib Diamonds внедряет программу отслеживания Sarine Diamond Journey™
Grib Diamonds продает алмазное сырье в Антверпене с 2014 года. Алмазы производятся компанией AGD Diamonds, ведущей добычу на руднике им. В. Гриба в северо-западной части России, примерно в 130 км от областной столицы Архангельска.
Это один из крупнейших алмазных рудников в мире, запущенных за последние 10 лет. Разработка трубки была начата в 2008 году, а добыча алмазов началась в 2014 году. В настоящее время запасы рудника оцениваются до 60 млн каратов.
Компания Grib Diamonds продает алмазы через эффективную систему онлайн-аукционов. Предоставляя своим клиентам исчерпывающие данные о качестве предлагаемого ассортимента, Grib Diamonds достигает высокого уровня прозрачности в отношении выставляемых на аукцион алмазов.
Для особо ценных камней Grib Diamonds предоставляет внешнее моделирование, созданное системой Sarine DiaExpert®, внутреннюю карту включений, созданную системой Galaxy®, и файл планирования Sarine Advisor®, позволяющий потенциальным покупателям оценить возможные оптимальные решения для огранки.
Игорь Прохоренко, управляющий директор Grib Diamonds, сказал: «Мы постоянно ищем способы предоставления нашим клиентам дополнительных возможностей и комфорта в отношении покупаемых у нас алмазов. Потребительский спрос на алмазы с понятной историей происхождения быстро растет, и мы считаем, что прозрачность, обеспечиваемая технологическим отслеживанием, является лучшим решением для этой проблемы и будет способствовать дальнейшему поступательному развитию нашей отрасли. Решение Sarine Diamond Journey™ является оптимальным инструментом для достижения этой цели благодаря уже имеющемуся обширному объему данных, фактической точности и тому, что оно основывается на уже широко используемых системах без необходимости приобретения дополнительного оборудования и внесения кардинальных изменений в имеющиеся процессы, что означает минимальные внедренческие затраты. Кроме того, мы планируем изучить возможности по использованию некоторых технологий Sarine в наших собственных внутренних системах контроля начиная с самого рудника».
Дэвид Блок, генеральный директор Sarine Technologies, прокомментировал: «Для меня большая честь, что компания Grib/AGD Diamonds присоединилась к растущему списку производителей, использующих технологию Sarine Diamond Journey™. Присоединяясь к этому проекту, Grib Diamonds очередной раз демонстрирует свою приоритетную приверженность прозрачности бизнеса и максимальному удовлетворению потребностей клиентов. Расширение проекта по отслеживанию происхождения алмазов является важной составной частью алмазного бизнеса, так как он обеспечивает доступность этой информации конечным покупателям. Я ожидаю, что бренд Grib, наделенный его базовыми ценностями, включая прозрачность, справедливость и ответственность, получит дальнейшее развитие за счет узнаваемости на потребительском рынке. Я уверен, что другие крупные производители также скоро примут участие в программе Sarine Diamond Journey™, что, несомненно, принесет пользу их бренду и всему рынку алмазов».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished