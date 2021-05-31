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03 мая 2021
Китайская лаборатория NGTC протестировала новую разновидность синтетических CVD-бриллиантов
Фото: NGTC
Пекинская и Шэньчжэньская лаборатории Национального центра исследования драгоценных камней (National Gemstone Testing Center, NGTC) недавно получили несколько желтых бриллиантов, выращенных в лаборатории методом химического осаждения из паровой фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD), которые должны были пройти дальнейшие испытания на идентификацию и оценку качества, сообщает в своем пресс-релизе NGTC.
Согласно NGTC, результаты показали, что вес протестированных желтых бриллиантов, выращенных методом CVD, составлял около 1-2 каратов, причем самый крупный из них весил 1,81 карата. Цвет бриллиантов, выращенных методом CVD, варьировался от бледно-желтого до темно-коричневато-желтого, включая чистый ярко-желтый.
Кроме того, лаборатория NGTC сообщила, что в этих CVD-бриллиантах были обнаружены некоторые типичные включения, в том числе точечные включения темного цвета или включения темного цвета, распределенные слой за слоем. По результатам испытаний желтый CVD-бриллиант отнесен к типу Ib с основным составом из изолированных атомов азота. После производства в лаборатории эти бриллианты были подвергнуты обработке в условиях высокой температуры и высокого давления, чтобы избавиться от коричневого оттенка и повысить прозрачность камней.
Лаборатория NGTC сообщает, что она провела систематизированные испытания и исследования новой разновидности синтетических CVD-бриллиантов и в ближайшее время их результаты будут опубликованы в научных журналах.
Группа исследователей бриллиантов NGTC заявила, что в настоящее время лаборатории NGTC могут с точностью различать природные, выращенные в лаборатории и облагороженные бриллианты.
30 декабря 2020 года NGTC опубликовал корпоративный стандарт идентификации и оценки качества выращенных в лаборатории бриллиантов (Q/NGTC-J-SZ-0001-2020), который вступил в силу с 1 февраля 2021 года. Лаборатории NGTC могут выдавать идентификационные сертификаты и сертификаты оценки качества на все камни.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished