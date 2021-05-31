IDE возвращается к полной активности, проведя «ярмарку голубых и белых бриллиантов»

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Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) провела первую «ярмарку голубых и белых бриллиантов» - Blue & White fair - с начала пандемии. Согласно пресс-релизу IDE, ярмарка символизировала полное возвращение к нормальной деятельности израильской алмазной промышленности.

По данным IDE, показатели торговли алмазами и бриллиантами в Израиле отражают огромный, трехзначный рост во всех категориях продававшихся камней. На ярмарке выставлялись как бриллианты, так и ювелирные изделия с бриллиантами, и торговля велась активно. Были представлены цветные бриллианты различных размеров, цены на которые достигали тысяч долларов за один камень.

Данные за март, апрель и май 2021 года показывают, что чистый импорт алмазного сырья в Израиль увеличился на 112% по сравнению с тем же периодом 2020 года и достиг 594 млн долларов США. Чистый экспорт алмазного сырья увеличился на 116% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 522 млн долларов. Чистый импорт бриллиантов увеличился на 96% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 855 млн долларов. Чистый экспорт бриллиантов увеличился на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 1,15 млрд долларов.

Боаз Молдавский (Boaz Moldavsky), президент Израильской алмазной биржи, сказал: «Алмазная промышленность в Израиле и во всем мире пережила очень трудный год, заронив в нас неуверенность в будущем отрасли. Руководство IDE работает над тем, чтобы дать возможность всему сектору вернуться к полной деятельности и находиться в контакте со всеми соответствующими государственными учреждениями, чтобы продвигать отрасль вперед и развивать ее».

Мейра Вайсберг (Meira Weisberg), председатель комитета IDE по выставкам и международным связям, сказала: «Ярмарка Blue and White в этом году была особенно захватывающей и поистине открывающей глаза. Это первая алмазная выставка в мире за более чем год после столь значительного спада в торговле».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





