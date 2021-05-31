IDE возвращается к полной активности, проведя «ярмарку голубых и белых бриллиантов»

Эксклюзив
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
IDE возвращается к полной активности, проведя «ярмарку голубых и белых бриллиантов»
По данным IDE, показатели торговли алмазами и бриллиантами в Израиле отражают огромный, трехзначный рост во всех категориях продававшихся камней. На ярмарке выставлялись как бриллианты, так и ювелирные изделия с бриллиантами, и торговля велась активно. Были представлены цветные бриллианты различных размеров, цены на которые достигали тысяч долларов за один камень.
Данные за март, апрель и май 2021 года показывают, что чистый импорт алмазного сырья в Израиль увеличился на 112% по сравнению с тем же периодом 2020 года и достиг 594 млн долларов США. Чистый экспорт алмазного сырья увеличился на 116% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 522 млн долларов. Чистый импорт бриллиантов увеличился на 96% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 855 млн долларов. Чистый экспорт бриллиантов увеличился на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 1,15 млрд долларов.
Боаз Молдавский (Boaz Moldavsky), президент Израильской алмазной биржи, сказал: «Алмазная промышленность в Израиле и во всем мире пережила очень трудный год, заронив в нас неуверенность в будущем отрасли. Руководство IDE работает над тем, чтобы дать возможность всему сектору вернуться к полной деятельности и находиться в контакте со всеми соответствующими государственными учреждениями, чтобы продвигать отрасль вперед и развивать ее».
Мейра Вайсберг (Meira Weisberg), председатель комитета IDE по выставкам и международным связям, сказала: «Ярмарка Blue and White в этом году была особенно захватывающей и поистине открывающей глаза. Это первая алмазная выставка в мире за более чем год после столь значительного спада в торговле».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished