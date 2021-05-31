Lucapa Diamond привлекла около 10 млн австралийских долларов за счет размещения первого транша акций

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Lucapa Diamond заявила, что завершила выпуск более 195 млн полностью оплаченных обыкновенных акций по цене размещения 0,05 доллара за акцию в рамках своих усилий по привлечению около 20 млн австралийских долларов.

Компания сообщила в конце прошлого месяца, когда объявила о приобретении проекта Merlin Diamond, что она получила твердые обязательства от институциональных и профессиональных инвесторов по привлечению 20,0 млн австралийских долларов посредством размещения двух траншей акций.

Первый транш размещения должен был привлечь 9,8 млн австралийских долларов, и ожидается, что второй привлечет 10,2 млн австралийских долларов от размещения примерно 204,7 млн акций, которые будут проданы по 0,050 австралийских доллара за акцию.

Поступления от размещения и плана покупки акций, который позволит собрать 3 млн австралийских долларов, будут использованы для финансирования приобретения, программ разведки на проекте Мерлин (Merlin) и на совместном предприятии Lulo в Анголе, а также на технико-экономическое обоснование и общий оборотный капитал.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





