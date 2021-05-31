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03 мая 2021

Lucapa Diamond привлекла около 10 млн австралийских долларов за счет размещения первого транша акций

Сегодня
Новости
Lucapa Diamond заявила, что завершила выпуск более 195 млн полностью оплаченных обыкновенных акций по цене размещения 0,05 доллара за акцию в рамках своих усилий по привлечению около 20 млн австралийских долларов.
Компания сообщила в конце прошлого месяца, когда объявила о приобретении проекта Merlin Diamond, что она получила твердые обязательства от институциональных и профессиональных инвесторов по привлечению 20,0 млн австралийских долларов посредством размещения двух траншей акций.
Первый транш размещения должен был привлечь 9,8 млн австралийских долларов, и ожидается, что второй привлечет 10,2 млн австралийских долларов от размещения примерно 204,7 млн акций, которые будут проданы по 0,050 австралийских доллара за акцию.
Поступления от размещения и плана покупки акций, который позволит собрать 3 млн австралийских долларов, будут использованы для финансирования приобретения, программ разведки на проекте Мерлин (Merlin) и на совместном предприятии Lulo в Анголе, а также на технико-экономическое обоснование и общий оборотный капитал.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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