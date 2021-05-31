Эксклюзив
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
АЛРОСА передала Анголе вакцины «Спутник V»
АЛРОСА заявила, что предоставила финансирование и обеспечила доставку вакцин из России в Луанду.
Вторая партия из 25 000 доз должна была прибыть в Луанду в течение месяца.
«С момента своего основания АЛРОСА сохраняет приверженность высочайшим стандартам социальной ответственности, - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Владимир Марченко. - Мы уделяем первоочередное внимание защите окружающей среды и поддержке местных сообществ в регионах присутствия».
Российская компания является акционером и техническим партнером крупнейшего ангольского алмазодобывающего предприятия Catoca. На руднике Катока (Catoca) в 2020 году добыча алмазного сырья сократилась примерно на 8% до 6,8 млн каратов. Однако его основные перспективы увеличения объемов добычи алмазов связаны с планируемым вводом в эксплуатацию кимберлитовой трубки Луаше (Luaxe), открытой в 2013 году. Ожидается, что при вводе в эксплуатацию рудник Луаше произведет 5,7 млн каратов алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished