АЛРОСА передала Анголе вакцины «Спутник V»

Сегодня Новости

Алмазный гигант компания АЛРОСА совместно с посольством России в Анголе передала правительству этой южноафриканской страны 25 000 доз вакцины против коронавируса «Спутник V».

АЛРОСА заявила, что предоставила финансирование и обеспечила доставку вакцин из России в Луанду.

Вторая партия из 25 000 доз должна была прибыть в Луанду в течение месяца.

«С момента своего основания АЛРОСА сохраняет приверженность высочайшим стандартам социальной ответственности, - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Владимир Марченко. - Мы уделяем первоочередное внимание защите окружающей среды и поддержке местных сообществ в регионах присутствия».

Российская компания является акционером и техническим партнером крупнейшего ангольского алмазодобывающего предприятия Catoca. На руднике Катока (Catoca) в 2020 году добыча алмазного сырья сократилась примерно на 8% до 6,8 млн каратов. Однако его основные перспективы увеличения объемов добычи алмазов связаны с планируемым вводом в эксплуатацию кимберлитовой трубки Луаше (Luaxe), открытой в 2013 году. Ожидается, что при вводе в эксплуатацию рудник Луаше произведет 5,7 млн каратов алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





