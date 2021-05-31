Компания Tharisa, добывающая МПГ, увеличивает прибыль на высоких ценах

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Основная прибыль компании Tharisa, добывающей металлы платиновой группы (МПГ) выросла на 243,1%, достигнув 124,2 млн долларов США за шесть месяцев, закончившихся 31 марта, из-за высоких цен на эти металлы.

Выручка компании также увеличилась на 61,2%, до 313,6 млн долларов, а операционная прибыль - на 368,6%, до 104,5 млн долларов.

«Все наши основные товары, а именно корзина МПГ и хрома, выросли в цене на фоне восстановления мировой экономики после воздействия пандемии COVID-19», - сказал исполнительный директор компании Февос Пурулис (Phoevos Pouroulis).

Tharisa сообщила, что ее производство МПГ выросло на 12,9%, до 75 100 унций; при этом объем добычи при разработке рифов увеличился на 8,7%, до 2,5 млн тонн.

Выпуск хромового концентрата увеличился на 12%, до 730 700 тонн.

Годовой прогноз компании поддерживается на уровне от 155 000 до 165 000 унций МПГ, в то время как производство хромового концентрата оценивается в пределах от 1,45 до 1,55 млн тонн.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





