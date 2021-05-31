Компания Tharisa, добывающая МПГ, увеличивает прибыль на высоких ценах

Эксклюзив

«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...

31 мая 2021

Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях

Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...

24 мая 2021

«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC

Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...

17 мая 2021

АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом

Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...

10 мая 2021

Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое

Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...

03 мая 2021

Компания Tharisa, добывающая МПГ, увеличивает прибыль на высоких ценах

Сегодня
Новости
Основная прибыль компании Tharisa, добывающей металлы платиновой группы (МПГ) выросла на 243,1%, достигнув 124,2 млн долларов США за шесть месяцев, закончившихся 31 марта, из-за высоких цен на эти металлы.
Выручка компании также увеличилась на 61,2%, до 313,6 млн долларов, а операционная прибыль - на 368,6%, до 104,5 млн долларов.
«Все наши основные товары, а именно корзина МПГ и хрома, выросли в цене на фоне восстановления мировой экономики после воздействия пандемии COVID-19», - сказал исполнительный директор компании Февос Пурулис (Phoevos Pouroulis).
Tharisa сообщила, что ее производство МПГ выросло на 12,9%, до 75 100 унций; при этом объем добычи при разработке рифов увеличился на 8,7%, до 2,5 млн тонн.
Выпуск хромового концентрата увеличился на 12%, до 730 700 тонн.
Годовой прогноз компании поддерживается на уровне от 155 000 до 165 000 унций МПГ, в то время как производство хромового концентрата оценивается в пределах от 1,45 до 1,55 млн тонн.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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