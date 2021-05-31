Компания Tharisa, добывающая МПГ, увеличивает прибыль на высоких ценах

Эксклюзив
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Компания Tharisa, добывающая МПГ, увеличивает прибыль на высоких ценах
Выручка компании также увеличилась на 61,2%, до 313,6 млн долларов, а операционная прибыль - на 368,6%, до 104,5 млн долларов.
«Все наши основные товары, а именно корзина МПГ и хрома, выросли в цене на фоне восстановления мировой экономики после воздействия пандемии COVID-19», - сказал исполнительный директор компании Февос Пурулис (Phoevos Pouroulis).
Tharisa сообщила, что ее производство МПГ выросло на 12,9%, до 75 100 унций; при этом объем добычи при разработке рифов увеличился на 8,7%, до 2,5 млн тонн.
Выпуск хромового концентрата увеличился на 12%, до 730 700 тонн.
Годовой прогноз компании поддерживается на уровне от 155 000 до 165 000 унций МПГ, в то время как производство хромового концентрата оценивается в пределах от 1,45 до 1,55 млн тонн.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished