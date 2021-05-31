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Petra Diamonds продает голубой алмаз типа IIb весом 39,34 карата
Фото: Petra Diamonds
Petra Diamonds намерена продать свой исключительный голубой алмаз типа IIb весом 39,34 карата, добытый на алмазном руднике Куллинан (Cullinan) в Южной Африке.
В сообщении компании об этом говорится, что просмотр алмаза сначала состоится в Антверпене в середине июня, а затем в Дубае, Гонконге и Нью-Йорке.
Тендер на платформе онлайн-торгов Petra планируется завершить примерно в понедельник, 12 июля 2021 года.
Petra Diamonds извлекла голубой алмаз типа IIb весом 39,34 карата в апреле прошлого года.
Рудник Куллинан известен как источник крупных высококачественных ювелирных алмазов, включая камни типа II, а также как самый важный в мире источник очень редких голубых алмазов. Известные алмазы, в прошлом добытые на руднике Куллинан, включают в себя Premier Rose («Роза рудника Премьер») массой 353 карата в необработанном виде; Niarchos («Ниархос») массой 426 каратов в необработанном виде; De Beers Centenary («Столетие De Beers») массой 599 каратов в необработанном виде; Golden Jubilee («Золотой юбилей») массой 755 каратов в необработанном виде; и бриллиант Taylor-Burton («Тейлор-Бертон») массой 69 каратов в ограненном виде.
Рудник Куллинан занял свое место в истории с извлечением в 1905 году алмаза Cullinan («Куллинан»), крупнейшего из когда-либо обнаруженных необработанных драгоценных камней массой 3 106 каратов.
Знаменитый камень был огранен, в результате чего получилось два самых крупных бриллианта, которые составляют часть драгоценностей короны в Лондонском Тауэре. Один из них – The First Star of Africa («Первая звезда Африки») - установлен на вершине королевского скипетра, весит 530 каратов и является самым большим бриллиантом безупречной огранки в мире. Второй - The Second Star of Africa («Вторая звезда Африки») весит 317 каратов и является центральным элементом короны Британской империи.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished