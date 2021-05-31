Компания по добыче драгоценных металлов Sibanye-Stillwater получила позитивный прогноз от S&P

Эксклюзив
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Компания по добыче драгоценных металлов Sibanye-Stillwater получила позитивный прогноз от S&P
«Мы думаем, что цены на МПГ могут остаться высокими, но реальная цена в рандах может быть частично нивелирована низким обменным курсом доллара, - заявило S&P Global. - Сильная ценовая конъюнктура, наблюдаемая на сегодняшний день в 2021 году, вероятно, сохранится из-за дефицита в рамках спроса и предложения, ожидаемого в отношении палладия и родия в течение следующих трех-пяти лет, прежде чем произойдет замещение на платину».
В сообщении агентства говорится, что спрос обусловлен ужесточением правил контроля выбросов в автомобильном секторе, что привело к увеличению требований к использованию МПГ в каталитических преобразователях, в то время как предложение сдерживается годами из-за недостаточных инвестиций в добычу МПГ в Южной Африке.
Издание Mining Weekly сообщает, что, как показывает положительный прогноз, S&P Global, как представляется, может снова поднять рейтинг Sibanye-Stillwater в течение следующих 24 месяцев при условии уверенности в отношении бизнеса этой компании.
Агентство также подтвердило долгосрочный рейтинг горнодобывающей компании на уровне «BB-» и повысило рейтинг компании по национальной шкале Южной Африки с «zaAA» до «zaAA +».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished