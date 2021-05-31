Компания по добыче драгоценных металлов Sibanye-Stillwater получила позитивный прогноз от S&P

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Рейтинговое агентство S&P Global изменило прогноз по компании Sibanye-Stillwater со стабильного на позитивный из-за «чрезвычайно высоких» цен на корзину металлов платиновой группы (МПГ).

«Мы думаем, что цены на МПГ могут остаться высокими, но реальная цена в рандах может быть частично нивелирована низким обменным курсом доллара, - заявило S&P Global. - Сильная ценовая конъюнктура, наблюдаемая на сегодняшний день в 2021 году, вероятно, сохранится из-за дефицита в рамках спроса и предложения, ожидаемого в отношении палладия и родия в течение следующих трех-пяти лет, прежде чем произойдет замещение на платину».

В сообщении агентства говорится, что спрос обусловлен ужесточением правил контроля выбросов в автомобильном секторе, что привело к увеличению требований к использованию МПГ в каталитических преобразователях, в то время как предложение сдерживается годами из-за недостаточных инвестиций в добычу МПГ в Южной Африке.

Издание Mining Weekly сообщает, что, как показывает положительный прогноз, S&P Global, как представляется, может снова поднять рейтинг Sibanye-Stillwater в течение следующих 24 месяцев при условии уверенности в отношении бизнеса этой компании.

Агентство также подтвердило долгосрочный рейтинг горнодобывающей компании на уровне «BB-» и повысило рейтинг компании по национальной шкале Южной Африки с «zaAA» до «zaAA +».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





