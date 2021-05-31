Зимбабве угрожает взять под свой контроль неосвоенные платиновые концессии

Эксклюзив
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Зимбабве угрожает взять под свой контроль неосвоенные платиновые концессии
Агентство Bloomberg приводит слова министра горнодобывающей промышленности Зимбабве Уинстона Читандо (Winston Chitando), который заявил в письме от 28 мая, что будет применен принцип «используй или отдай», если концессии Бокаи (Bokai) и Кинонде (Kinonde) не будут осваиваться.
«Я с озабоченностью отмечаю, что за последние несколько лет в рабочую программу был внесен ряд изменений с тем, чтобы довести этот проект до стадии производства», - говорится в письме министра.
Компания Todal Mining купила эти активы у Anglo American Platinum более десяти лет назад, но передала их Central African Mining & Exploration Co. Затем эта компания была куплена фирмой Eurasian Natural Resources, которая позже стала называться Eurasian Resources Group.
«Это надлежащая процедура в духе административного правосудия, - цитирует Bloomberg слова заместителя министра горнодобывающей промышленности Зимбабве Полита Камбамуры (Polite Kambamura). - Мы дадим владельцу актива возможность ответить через совет по вопросам горнодобывающей промышленности. Если есть какие-либо подвижки, которые он осуществил в этом плане и о которых нам не известно, он представит на сей счет документы, и окончательное решение будет принято после того, как будут выполнены все надлежащие процедуры».
Зимбабве занимает третье место в мире по запасам металлов платиновой группы.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished