Зимбабве угрожает взять под свой контроль неосвоенные платиновые концессии

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По сообщениям СМИ, правительство Зимбабве пригрозило изъять платиновые концессии у Todal Mining, предприятия, контролируемого Eurasian Resources Group, из-за отсутствия прогресса в их разработке.

Агентство Bloomberg приводит слова министра горнодобывающей промышленности Зимбабве Уинстона Читандо (Winston Chitando), который заявил в письме от 28 мая, что будет применен принцип «используй или отдай», если концессии Бокаи (Bokai) и Кинонде (Kinonde) не будут осваиваться.

«Я с озабоченностью отмечаю, что за последние несколько лет в рабочую программу был внесен ряд изменений с тем, чтобы довести этот проект до стадии производства», - говорится в письме министра.

Компания Todal Mining купила эти активы у Anglo American Platinum более десяти лет назад, но передала их Central African Mining & Exploration Co. Затем эта компания была куплена фирмой Eurasian Natural Resources, которая позже стала называться Eurasian Resources Group.

«Это надлежащая процедура в духе административного правосудия, - цитирует Bloomberg слова заместителя министра горнодобывающей промышленности Зимбабве Полита Камбамуры (Polite Kambamura). - Мы дадим владельцу актива возможность ответить через совет по вопросам горнодобывающей промышленности. Если есть какие-либо подвижки, которые он осуществил в этом плане и о которых нам не известно, он представит на сей счет документы, и окончательное решение будет принято после того, как будут выполнены все надлежащие процедуры».

Зимбабве занимает третье место в мире по запасам металлов платиновой группы.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





