Налоговики и таможенники Сурата изъяли партию алмазов в специальной экономической зоне

Сегодня Новости

Суратское подразделение индийского Управления по сбору данных о доходах (Directorate of Revenue Intelligence, DRI) и должностные лица таможенного и центрального акцизного департаментов Сурата в воскресенье изъяли две партии у компании Universal Diamonds в специальной экономической зоне муниципалитета Сачин в Сурате за неверное раскрытие информации. Согласно сообщению Indian Express, груз направлялся в Мумбай, а оттуда - в Гонконг.

Компания не только заявила, что вес одной партии составляет 12 000 каратов, а другой партии - 20 000 каратов (хотя на самом деле вес первой составляет 26 000 каратов, а фактический вес второй – 27 000 каратов), но и заявила, что алмазы были выращены в лаборатории, хотя все они были природными.

Согласно сообщению, источники в правоохранительных органах сообщили, что фирма начала свою деятельность в специальной экономической зоне муниципалитета Сачин в феврале 2021 года и они обнаружили, что до настоящего времени фирма экспортировала 25 таких партий, причем большинство из них в Гонконг.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





