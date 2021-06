Индийский GJC просит помощи от правительства и RBI для ювелирного сектора

Сегодня Новости

Всеиндийский совет по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), в который входят сотни тысяч малых ювелирных предприятий и связанных с ними торговых субъектов, направил письмо союзному министру финансов и Резервному банку Индии (Reserve Bank of India, RBI) с просьбой о немедленной финансовой помощи и соответствующей поддержке со стороны банков пострадавшим от пандемии ювелирным предприятиям. Об этом сообщается в пресс-релизе GJC.

Поскольку ряд ювелирных предприятий, пострадавших от многократных локдаунов, столкнулись с трудностями при выплате кредитов, GJC добивается продления моратория на выплату процентов на шесть месяцев.

GJC призвал министерство финансов и RBI расширить определенные меры – упомянутые во втором рамочном постановлении о решении возникших проблем и в постановлении по малым предприятиям, - включая среди прочего реструктуризацию ссуд и увеличение срока владения ссудой на золото со 180 дней до 270 или 360 дней.

Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель GJC, в этой связи сказал: «В течение почти двух месяцев 2021 года внутренняя промышленность драгоценных камней и ювелирных изделий, как и входящие в нее магазины, была закрыта, даже когда ключевые праздники, такие как Гуди Падва и Акшая Трития, отмечались в ходе локдауна второй год подряд. Мы просим правительство рассмотреть нашу просьбу о предоставлении финансовой помощи и поддержки, которая была предоставлена ряду малых предприятий в других секторах. Мы также просим продлить льготы, предоставленные в 2020 году, на 2021 год».

Сайям Мехра (Saiyam Mehra), вице-председатель GJC, добавил: «Мы настоятельно призываем правительство разрешить шестимесячный мораторий на выплату процентов по сектору драгоценных камней и ювелирных изделий, находящемуся в стрессовом состоянии, и предоставить шесть месяцев для выплаты накопленных процентов равными ежемесячными платежами. Это можно сделать, предоставив кредит до 40% от общей суммы непогашенной задолженности, и он должен быть доступен для всех заемщиков, у которых есть лимит в 5 миллиардов рупий, даже в случае просрочки на 60 дней или меньше. Мы считаем, что финансистам будет уместно реструктурировать ссуды сектору драгоценных камней и ювелирных изделий, предложив единовременную субсидию».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished