GET-Diamonds подписывает соглашение с технологической компанией Lucy Platforms

Эксклюзив
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
Вчера
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
GET-Diamonds подписывает соглашение с технологической компанией Lucy Platforms
Согласно соглашению, Lucy Platforms будет использовать свою запатентованную технологию на основе искусственного интеллекта для улучшения дизайна и функциональности GET-Diamonds.com с тем, чтобы платформа для торговли алмазами стала еще более мощной, многофункциональной и удобной для пользователя. Кроме того, Lucy Platforms разработает уникальный набор функций для GET-Diamonds.com, который будет запущен в ближайшее время.
Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент WFDB и GET-Diamonds, в связи с этим сказал: «Это новое соглашение является очень важной вехой для GET-Diamonds. Хотя мы очень гордимся тем, чего мы достигли за такой короткий промежуток времени, новое соглашение означает, что GET всегда будет использовать самые современные технологии. Мы уверены, что это сделает торговлю на GET еще более привлекательной и выгодной для пользователей».
Моше Салем (Moshe Salem), вице-президент WFDB и GET-Diamonds, заявил: «Мне очень приятно отметить, что, запустив GET, мы не только создали выдающуюся торговую платформу B2B, но и создали революционную концепцию: платформу, которая разработана не для получения прибыли, а для пользы отрасли! Каждый участник GET инвестирует в будущее своего бизнеса и отрасли в целом».
Томер Гил Леви (Tomer Gil Levi), генеральный директор Lucy Platforms, отметил: «Lucy Platforms понимает важность GET для отрасли, и мы уверены, что, работая вместе, мы сделаем GET-Diamonds.com главной платформой для торговли алмазами».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished