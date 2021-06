GET-Diamonds подписывает соглашение с технологической компанией Lucy Platforms

GET-Diamonds.com, B2B-сайт электронной торговли алмазами, принадлежащий Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), подписал новое долгосрочное соглашение с высокотехнологичной компанией Lucy Platforms.

Согласно соглашению, Lucy Platforms будет использовать свою запатентованную технологию на основе искусственного интеллекта для улучшения дизайна и функциональности GET-Diamonds.com с тем, чтобы платформа для торговли алмазами стала еще более мощной, многофункциональной и удобной для пользователя. Кроме того, Lucy Platforms разработает уникальный набор функций для GET-Diamonds.com, который будет запущен в ближайшее время.

Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент WFDB и GET-Diamonds, в связи с этим сказал: «Это новое соглашение является очень важной вехой для GET-Diamonds. Хотя мы очень гордимся тем, чего мы достигли за такой короткий промежуток времени, новое соглашение означает, что GET всегда будет использовать самые современные технологии. Мы уверены, что это сделает торговлю на GET еще более привлекательной и выгодной для пользователей».

Моше Салем (Moshe Salem), вице-президент WFDB и GET-Diamonds, заявил: «Мне очень приятно отметить, что, запустив GET, мы не только создали выдающуюся торговую платформу B2B, но и создали революционную концепцию: платформу, которая разработана не для получения прибыли, а для пользы отрасли! Каждый участник GET инвестирует в будущее своего бизнеса и отрасли в целом».

Томер Гил Леви (Tomer Gil Levi), генеральный директор Lucy Platforms, отметил: «Lucy Platforms понимает важность GET для отрасли, и мы уверены, что, работая вместе, мы сделаем GET-Diamonds.com главной платформой для торговли алмазами».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished