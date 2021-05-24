Отчет: будущее - за золотом, которое к 2030 году будет стоить 8 900 долларов за унцию

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Incrementum АГ считает, что вероятность того, что цена на золото достигнет нового исторического максимума в 2100 долларов за унцию или выше уже в декабре 2021 года, составляет 45%. Годовой отчет инвестиционного бутика из Лихтенштейна, озаглавленный «Мы верим в золото», также говорит в своем базовом сценарии будущего мировой торговли золотом о цене на этот драгоценный металл на уровне 4800 долларов за унцию к концу десятилетия.

Согласно отчету, с учетом изменения монетарного климата, вызванного пандемией, и перспективы сохранения инфляции в течение более длительного времени, к 2030 году цена на золото может достичь 8900 долларов за унцию.

Несмотря на снижение цен во второй половине года, цена на золото в 2020 году выросла на 14,3% в евро и на 24,6% в долларах США. С начала 2021 года в обеих валютах было зафиксировано снижение цен менее чем на 1%.

Издание доклада «Мы верим в золото» за 2021 год озаглавлено «Изменение монетарного климата», и в нем обращено внимание на многоуровневый сдвиг парадигмы, вызванный пандемией и последовавшими за ней политическими реакциями.

Согласно отчету, одним из самых драматических последствий изменения монетарного климата является возрождение инфляции потребительских цен. Кроме того, центральные банки все чаще меняют свою стратегию денежно-кредитной политики. Хотя номинальные процентные ставки выросли в последние месяцы, они остаются исторически низкими и в основном отрицательными в реальном выражении.

По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), реальные процентные ставки в США должны вырасти до более чем 2,5%, чтобы иметь значительное долгосрочное негативное влияние на цену золота. В условиях отрицательных реальных процентных ставок среднегодовая доходность золота составляет 19,3% в номинальном выражении и 11,4% в реальном выражении, что является хорошей новостью для золота.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





