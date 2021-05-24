Отчет: будущее - за золотом, которое к 2030 году будет стоить 8 900 долларов за унцию

Эксклюзив
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
Вчера
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Отчет: будущее - за золотом, которое к 2030 году будет стоить 8 900 долларов за унцию
Согласно отчету, с учетом изменения монетарного климата, вызванного пандемией, и перспективы сохранения инфляции в течение более длительного времени, к 2030 году цена на золото может достичь 8900 долларов за унцию.
Несмотря на снижение цен во второй половине года, цена на золото в 2020 году выросла на 14,3% в евро и на 24,6% в долларах США. С начала 2021 года в обеих валютах было зафиксировано снижение цен менее чем на 1%.
Издание доклада «Мы верим в золото» за 2021 год озаглавлено «Изменение монетарного климата», и в нем обращено внимание на многоуровневый сдвиг парадигмы, вызванный пандемией и последовавшими за ней политическими реакциями.
Согласно отчету, одним из самых драматических последствий изменения монетарного климата является возрождение инфляции потребительских цен. Кроме того, центральные банки все чаще меняют свою стратегию денежно-кредитной политики. Хотя номинальные процентные ставки выросли в последние месяцы, они остаются исторически низкими и в основном отрицательными в реальном выражении.
По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), реальные процентные ставки в США должны вырасти до более чем 2,5%, чтобы иметь значительное долгосрочное негативное влияние на цену золота. В условиях отрицательных реальных процентных ставок среднегодовая доходность золота составляет 19,3% в номинальном выражении и 11,4% в реальном выражении, что является хорошей новостью для золота.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished