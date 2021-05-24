Aether Diamonds создала первые в мире сертифицированные веганские бриллианты

Эксклюзив
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
Вчера
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Aether Diamonds создала первые в мире сертифицированные веганские бриллианты
Согласно Aether Diamonds, это первые в мире бриллианты с положительным воздействием; первые бриллианты, сделанные из воздуха; первые бриллианты, способствующие удалению вредных загрязнений из атмосферы; а теперь еще и первые в мире сертифицированные веганские бриллианты. Компания утверждает, что представила в рамках проекта Aether («Эфир») «концепцию, меняющую отрасль», которая определит будущее ювелирных украшений.
По заявлению компании, ее бриллианты производятся с использованием экологически чистых источников энергии и углерода, полученного из загрязняющих воздух веществ. Это оказывает положительное влияние на окружающую среду, оставляя планету в лучшем состоянии, чем до создания таких бриллиантов.
Компания также утверждает, что все бриллианты, добытые из недр, разрушают экосистемы и среду обитания диких животных, а все выращенные в лаборатории бриллианты на рынке зависят от ископаемого топлива в качестве источника углерода. Бриллианты компании Aether Diamonds - единственные доступные бриллианты в мире, которые помогают обратить вспять исторический ущерб, нанесенный экосистемам и окружающей среде алмазной промышленностью, говорится в сообщении. Aether Diamonds заявляет, что она вышла на рынок ювелирных изделий с амбициозным видением - таким, которое привносит целостность и новые моральные стандарты в пространство, которое исторически было пронизано запутанными заявлениями об устойчивости и этических принципах.
Благодаря многочисленным сторонним проверкам и недавнему статусу вегана Aether Diamonds заявляет, что стремится преодолеть типичный «зеленый пиар» на рынке и привести алмазную отрасль к лучшему будущему, в котором выиграют как клиенты, так и планета.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished