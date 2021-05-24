Aether Diamonds создала первые в мире сертифицированные веганские бриллианты

Сегодня Новости

Aether Diamonds объявила, что она стала первой в мире компанией, получившей веганский сертификат на свои бриллианты. Сертификация была проведена в апреле организацией Vegan Action (vegan.org), которая является одной из ведущих веганских сертификационных организаций в мире, говорится в сообщении на сайте aetherdiamonds.com.

Согласно Aether Diamonds, это первые в мире бриллианты с положительным воздействием; первые бриллианты, сделанные из воздуха; первые бриллианты, способствующие удалению вредных загрязнений из атмосферы; а теперь еще и первые в мире сертифицированные веганские бриллианты. Компания утверждает, что представила в рамках проекта Aether («Эфир») «концепцию, меняющую отрасль», которая определит будущее ювелирных украшений.

По заявлению компании, ее бриллианты производятся с использованием экологически чистых источников энергии и углерода, полученного из загрязняющих воздух веществ. Это оказывает положительное влияние на окружающую среду, оставляя планету в лучшем состоянии, чем до создания таких бриллиантов.

Компания также утверждает, что все бриллианты, добытые из недр, разрушают экосистемы и среду обитания диких животных, а все выращенные в лаборатории бриллианты на рынке зависят от ископаемого топлива в качестве источника углерода. Бриллианты компании Aether Diamonds - единственные доступные бриллианты в мире, которые помогают обратить вспять исторический ущерб, нанесенный экосистемам и окружающей среде алмазной промышленностью, говорится в сообщении. Aether Diamonds заявляет, что она вышла на рынок ювелирных изделий с амбициозным видением - таким, которое привносит целостность и новые моральные стандарты в пространство, которое исторически было пронизано запутанными заявлениями об устойчивости и этических принципах.

Благодаря многочисленным сторонним проверкам и недавнему статусу вегана Aether Diamonds заявляет, что стремится преодолеть типичный «зеленый пиар» на рынке и привести алмазную отрасль к лучшему будущему, в котором выиграют как клиенты, так и планета.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





