Эксклюзив
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
Сегодня
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Данные по импорту и экспорту AWDC за апрель
Импорт необработанного сырья в январе-апреле 2021 года вырос на 27,50%, до 33 млн каратов против 25 млн каратов за тот же период в 2020 году, а в стоимостном выражении – на 47,86%, до $3,3 млрд против $2,5 млрд в 2020 году.
В апреле 2021 года антверпенский экспорт необработанных алмазов вырос на 2084,69%, до 8,3 млн против 383,931 каратов в апреле 2020 года, и на 2266,59% в стоимостном выражении, достигнув $829 млн против $35 в апреле 2020 года.
Экспорт сырья в январе-апреле 2021 года вырос на 48,87%, до 34,1 млн каратов против 22,9 млн каратов за тот же период в 2020 году, а в стоимостном выражении - на 80,51%, до $3,4 млрд против $1,8 млрд долларов в январе-апреле 2020 года.
Импорт бриллиантов в апреле 2021 года составил 404 146 каратов против 41 950 каратов в апреле 2020 года (863,38%) на сумму $568 млн против $94,8 млн в апреле 2020 года (499,44%).
В январе-апреле 2021 года импорт бриллиантов составил 1,6 млн каратов против 1,1 млн каратов за тот же период в 2020 году (43,71%) на сумму $2,3 млрд против $1,9 млрд в 2020 году (23,10%).
Экспорт бриллиантов в апреле 2021 года вырос на 335,32%, до 297 287 каратов против 68 292 каратов в апреле 2020 года, а в стоимостном выражении на 330,07% до $566 млн против $131 млн в 2020 году.
В январе-апреле 2021 года экспорт бриллиантов составил 1,1 млн каратов против 930 796 каратов за тот же период в 2020 году (23,86%) на сумму $2,3 млрд против $1,8 млрд в 2020 году (30,16%).
Алекс Шишло для Rough&Polished