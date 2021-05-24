Данные по импорту и экспорту AWDC за апрель

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Согласно данным, опубликованным Антверпенским всемирным алмазным центром (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), в апреле 2021 года импорт Антверпеном необработанных алмазов подскочил на 254,41%, достигнув 8,8 млн каратов против 2,5 млн в апреле 2020 года, и на 643,20% в стоимостном выражении, достигнув $932 млн против $125 млн в апреле 2020 года.

Импорт необработанного сырья в январе-апреле 2021 года вырос на 27,50%, до 33 млн каратов против 25 млн каратов за тот же период в 2020 году, а в стоимостном выражении – на 47,86%, до $3,3 млрд против $2,5 млрд в 2020 году.

В апреле 2021 года антверпенский экспорт необработанных алмазов вырос на 2084,69%, до 8,3 млн против 383,931 каратов в апреле 2020 года, и на 2266,59% в стоимостном выражении, достигнув $829 млн против $35 в апреле 2020 года.

Экспорт сырья в январе-апреле 2021 года вырос на 48,87%, до 34,1 млн каратов против 22,9 млн каратов за тот же период в 2020 году, а в стоимостном выражении - на 80,51%, до $3,4 млрд против $1,8 млрд долларов в январе-апреле 2020 года.

Импорт бриллиантов в апреле 2021 года составил 404 146 каратов против 41 950 каратов в апреле 2020 года (863,38%) на сумму $568 млн против $94,8 млн в апреле 2020 года (499,44%).

В январе-апреле 2021 года импорт бриллиантов составил 1,6 млн каратов против 1,1 млн каратов за тот же период в 2020 году (43,71%) на сумму $2,3 млрд против $1,9 млрд в 2020 году (23,10%).

Экспорт бриллиантов в апреле 2021 года вырос на 335,32%, до 297 287 каратов против 68 292 каратов в апреле 2020 года, а в стоимостном выражении на 330,07% до $566 млн против $131 млн в 2020 году.

В январе-апреле 2021 года экспорт бриллиантов составил 1,1 млн каратов против 930 796 каратов за тот же период в 2020 году (23,86%) на сумму $2,3 млрд против $1,8 млрд в 2020 году (30,16%).



Алекс Шишло для Rough&Polished





