Алмазная промышленность Анголы будет осуществлять маркетинг в ОАЭ

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Ангольская государственная алмазная компания Endiama договорилась с Торгово-промышленной палатой Анголы / Объединенных Арабских Эмиратов (Angola/United Arab Emirates Chamber of Commerce and Industry CCIA-UAE) о продвижении продукции алмазной промышленности этой южноафриканской страны в странах Ближнего Востока.

Агентство Xinhua процитировало слова генерального директора Endiama Жозе Ганги Жуниора (Jose Ganga Junior), который сказал, что соглашение также направлено на привлечение инвестиций для алмазной компании через Ежегодное инвестиционное собрание, инициативу министерства экономики ОАЭ для глобальных инвесторов.

Президент CCIA-UAE Браулио Мохамед Мартинс (Braulio Mohamed Martins) сказал, что Endiama будет иметь большую известность в ОАЭ.

Endiama зафиксировала убыток в размере 400 млн долларов от своей деятельности в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Первоначально Ангола планировала добыть алмазов на сумму 1,4 млрд долларов.

Endiama произвела 7,5 млн каратов алмазов в прошлом году против первоначального целевого показателя в 10,5 млн каратов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





