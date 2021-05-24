Алмазная промышленность Анголы будет осуществлять маркетинг в ОАЭ

Эксклюзив
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
Сегодня
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Алмазная промышленность Анголы будет осуществлять маркетинг в ОАЭ
Агентство Xinhua процитировало слова генерального директора Endiama Жозе Ганги Жуниора (Jose Ganga Junior), который сказал, что соглашение также направлено на привлечение инвестиций для алмазной компании через Ежегодное инвестиционное собрание, инициативу министерства экономики ОАЭ для глобальных инвесторов.
Президент CCIA-UAE Браулио Мохамед Мартинс (Braulio Mohamed Martins) сказал, что Endiama будет иметь большую известность в ОАЭ.
Endiama зафиксировала убыток в размере 400 млн долларов от своей деятельности в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Первоначально Ангола планировала добыть алмазов на сумму 1,4 млрд долларов.
Endiama произвела 7,5 млн каратов алмазов в прошлом году против первоначального целевого показателя в 10,5 млн каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished