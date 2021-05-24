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Лесото обдумывает продление амнистии нелегальным торговцам алмазами
Южноафриканская телерадиокомпания SABC сообщает, что министерство находится в процессе принятия законопроекта, разрешающего лицензирование мелких старательских предприятий.
В прошлом году национальное собрание страны приняло закон, который амнистировал людей, владеющих незаконно добытыми алмазами, если они сообщат об этом властям.
Первоначально амнистия действовала до 31 января 2021 года, причем заявленные алмазы предполагалось продавать на местном уровне через аукцион.
Ожидалось, что принятие в 2020 году Положений о драгоценных камнях (с целью предотвращения незаконного оборота и хищения алмазов) устранит незаконно добытые алмазы с черного рынка и откроет путь для повторного введения правительством старательской и мелкомасштабной добычи.
«Основная цель постановления - предоставить амнистию всем лицам, незаконно владеющим алмазами, то есть тем, у кого нет дилерских лицензий», - заявил исполняющий обязанности председателя комитета природных ресурсов, туризма и земельного кластера Киметсо Матаба (Kimetso Mathaba) в декабре прошлого года.
«Регулирование также предназначено для обеспечения возможности отслеживания происхождения и предоставления источников наших алмазов с целью подготовки к предстоящей старательской и мелкомасштабной добыче», - добавил он.
Мелкомасштабная добыча алмазов в Лесото была впервые введена в 1961 году на месторождении Летсенг-ла-Тераи (Letšeng-la-Terai), а затем распространилась на месторождения Хололо (Hololo), Као (Kao) и Ликхобонг (Liqhobong).
Однако в 2004 году правительство прекратило выдачу лицензий на мелкомасштабную добычу полезных ископаемых из соображений безопасности, поскольку этот сектор был в основном неформальным и нерегулируемым.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished