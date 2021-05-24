Организованная DMIA выставка приборов для проверки бриллиантов стартует 1 июня

Эксклюзив
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Организованная DMIA выставка приборов для проверки бриллиантов стартует 1 июня
DMIA организует демонстрацию приборов для проверки бриллиантов в сотрудничестве с программой обеспечения безопасности ASSURE Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC), Комитетом по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC) и Советом по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC), предлагая своим членам и представителям отрасли в целом возможность ознакомиться со многими имеющимися на сегодняшний день устройствами для скрининга бриллиантов и протестировать их.
«Каждый ответственный алмазный дилер, независимо от его или ее положения в трубопроводе поставок бриллиантов, должен иметь прямой доступ к надежному устройству для скрининга и тестирования, чтобы убедиться, что они невольно не принимают за природные выращенные в лаборатории бриллианты», - заявил президент DMIA Стюарт Сэмюэлс (Stuart Samuels).
Во время посещения выставки производители бриллиантов, торговцы и другие представители отрасли будут иметь возможность провести практические занятия с оборудованием, протестировать свои бриллианты и ювелирные изделия с бриллиантами, а также пообщаться с производителями оборудования.
Заинтересованные стороны должны подать заявку на посещение выставки по электронной почте assign@dmia.diamonds, указав количество участников, их имена, название компании, адрес электронной почты и номер телефона.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished