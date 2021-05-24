Anglo American рассматривает возможность использования 3D-печати для повышения эффективности цепочки поставок

Эксклюзив
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Anglo American рассматривает возможность использования 3D-печати для повышения эффективности цепочки поставок
В сообщении группы говорится, что проект включает в себя анализ запасных частей группы, таких как крыльчатки насосов, втулки вала, клапаны с прокладкой крышки и буровые коронки для горных работ, а также изучение влияния внедрения распределенной цифровой цепочки поставок.
«Наш подход FutureSmart Mining™ («Умная горная добыча будущего») к устойчивой добыче полезных ископаемых предоставляет нам новые инновационные возможности для создания процветающих и устойчивых сообществ сейчас и в будущем, - сказал глава отдела социально-экономического развития и партнерства Anglo American Мэтью Чедвик (Matthew Chadwick). - Благодаря партнерству, подобному этому, с CSIR и Ivaldi, мы переосмысливаем давно устоявшиеся нормы, чтобы приносить пользу обществу. Возможность отправлять файлы, а не физические запасные части, снизит углеродный след, время доставки и затраты на логистику».
Исполнительный директор Ivaldi Эспен Сивертсен (Espen Sivertsen) сказал, что, по их мнению, цифровое распространение физических товаров является естественным следующим шагом для глобальной цепочки поставок запасных частей. По его словам, это часть четвертой промышленной революции.
3D-печать деталей наряду с применением технологий аддитивного производства для восстановления изношенных деталей предлагает потенциал для создания рабочих мест на местном уровне, продвижения инноваций для инклюзивного и устойчивого развития промышленности и общества, одновременно отвечая на критическую проблему изменения климата, сказал менеджер по развитию бизнеса CSIR Чарл Хардинг (Charl Harding).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished