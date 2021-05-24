Anglo American рассматривает возможность использования 3D-печати для повышения эффективности цепочки поставок

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Диверсифицированная горнодобывающая группа компаний Anglo American объединилась с Южноафриканским советом по научным и промышленным исследованиям (South African Council for Scientific and Industrial Research, CSIR) и американской технологической компанией Ivaldi Group, чтобы изучить возможности цифрового распространения запасных частей для горнодобывающего и перерабатывающего оборудования с помощью 3D-печати.

В сообщении группы говорится, что проект включает в себя анализ запасных частей группы, таких как крыльчатки насосов, втулки вала, клапаны с прокладкой крышки и буровые коронки для горных работ, а также изучение влияния внедрения распределенной цифровой цепочки поставок.

«Наш подход FutureSmart Mining™ («Умная горная добыча будущего») к устойчивой добыче полезных ископаемых предоставляет нам новые инновационные возможности для создания процветающих и устойчивых сообществ сейчас и в будущем, - сказал глава отдела социально-экономического развития и партнерства Anglo American Мэтью Чедвик (Matthew Chadwick). - Благодаря партнерству, подобному этому, с CSIR и Ivaldi, мы переосмысливаем давно устоявшиеся нормы, чтобы приносить пользу обществу. Возможность отправлять файлы, а не физические запасные части, снизит углеродный след, время доставки и затраты на логистику».

Исполнительный директор Ivaldi Эспен Сивертсен (Espen Sivertsen) сказал, что, по их мнению, цифровое распространение физических товаров является естественным следующим шагом для глобальной цепочки поставок запасных частей. По его словам, это часть четвертой промышленной революции.

3D-печать деталей наряду с применением технологий аддитивного производства для восстановления изношенных деталей предлагает потенциал для создания рабочих мест на местном уровне, продвижения инноваций для инклюзивного и устойчивого развития промышленности и общества, одновременно отвечая на критическую проблему изменения климата, сказал менеджер по развитию бизнеса CSIR Чарл Хардинг (Charl Harding).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





