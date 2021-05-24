Diamcor Mining возобновляет планы расширения производства

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Компания Diamcor Mining возобновила расширение перерабатывающих мощностей на своем предприятии Крон-Эндора (Krone Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке.

Первоначально компания планировала произвести расширение в 2020 году, но планы были отложены из-за пандемии COVID-19 и связанных с этим ограничений общественного здравоохранения, введенных в Южной Африке.

«Расширение и дальнейшее усовершенствование наших объектов - это просто продолжение наших планов до COVID-19, направленных на поддержку будущего роста, в рамках двухэтапного подхода, разработанного для увеличения объемов производства и доходов в ближайшем будущем, с намерением финансировать наше запланированное расширение за счет увеличения денежного потока», - сказал исполнительный директор Diamcor Mining Дин Тейлор (Dean Taylor).

Расширение планируется провести в два этапа. Первый этап будет направлен на удвоение текущих объемов переработки руды в ближайшем будущем, а второй - на доработку схемы добычи и переработки, применяемую на проекте, чтобы значительно расширить возможности долгосрочной переработки руды в рамках общей долгосрочной стратегии управления проектами компании по добыче полезных ископаемых.

Компания планирует консолидировать свои текущие производственные мощности для дальнейшего увеличения пропускной способности, сокращения общих производственных площадей и затрат на единицу продукции, а также для минимизации воздействия на окружающую среду.

«Дополнительное тяжелое оборудование тоже будет добавлено, если это потребуется для достижения поставленных целей, - говорится в сообщении Diamcor Mining. - Эта общая стратегия будет поддерживаться параллельными работами по бурению и отбору проб на перспективных целевых участках проекта, начать которые запланировано до конца 2021 года».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





