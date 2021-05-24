Эксклюзив
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Diamcor Mining возобновляет планы расширения производства
Первоначально компания планировала произвести расширение в 2020 году, но планы были отложены из-за пандемии COVID-19 и связанных с этим ограничений общественного здравоохранения, введенных в Южной Африке.
«Расширение и дальнейшее усовершенствование наших объектов - это просто продолжение наших планов до COVID-19, направленных на поддержку будущего роста, в рамках двухэтапного подхода, разработанного для увеличения объемов производства и доходов в ближайшем будущем, с намерением финансировать наше запланированное расширение за счет увеличения денежного потока», - сказал исполнительный директор Diamcor Mining Дин Тейлор (Dean Taylor).
Расширение планируется провести в два этапа. Первый этап будет направлен на удвоение текущих объемов переработки руды в ближайшем будущем, а второй - на доработку схемы добычи и переработки, применяемую на проекте, чтобы значительно расширить возможности долгосрочной переработки руды в рамках общей долгосрочной стратегии управления проектами компании по добыче полезных ископаемых.
Компания планирует консолидировать свои текущие производственные мощности для дальнейшего увеличения пропускной способности, сокращения общих производственных площадей и затрат на единицу продукции, а также для минимизации воздействия на окружающую среду.
«Дополнительное тяжелое оборудование тоже будет добавлено, если это потребуется для достижения поставленных целей, - говорится в сообщении Diamcor Mining. - Эта общая стратегия будет поддерживаться параллельными работами по бурению и отбору проб на перспективных целевых участках проекта, начать которые запланировано до конца 2021 года».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished