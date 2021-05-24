В первом квартале RZM Murowa снизила добычу алмазов на 20%

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RZM Murowa, дочерняя компания RioZim, сообщила, что ее добыча алмазов в Звишаване, Зимбабве, в первом квартале упала на 20% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Компания, не приводя цифр, отметила, что добыча в течение квартала в основном велась из карьеров К2 с низким содержанием алмазов в руде, что привело к снижению добычи в каратах.

«Это привело к снижению производства на 20% по сравнению с аналогичным периодом», - говорится в сообщении RZM Murowa.

RioZim сообщила, что RZM Murowa сосредоточена на своем проекте по наращиванию мощностей, который позволит ей увеличить производство в натуральном выражении за счет «стратегии добычи больших объемов низкосортной руды».

«Однако продвижению проекта препятствуют проблемы с иностранной валютой, - говорится в сообщении. - … Взаимодействие с центральным банком будет продолжено с целью пересмотра в сторону повышения удержания компанией иностранной валюты с тем, чтобы это соответствовало ее операционным требованиям».

Согласно RioZim, влияние неадекватного наличия иностранной валюты еще больше усугубилось второй волной пандемии COVID-19, которая привела к повторному введению ограничений, ослабленных в предыдущем году.

Совокупный эффект этих негативных факторов также способствовал снижению производства золота на 10% по сравнению с тем же кварталом предыдущего года.

В сообщении говорится, что компания не в полной мере выиграла от 12-процентного увеличения средней цены на золото, которая составила 1 745 долларов за унцию по сравнению с 1 562 долларами за унцию, зафиксированными в предыдущий сравниваемый период.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





