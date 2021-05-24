Беглый индийский бизнесмен Мехул Чокси, сбежавший из Антигуа и Барбуды, схвачен в Доминике

Эксклюзив
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Беглый индийский бизнесмен Мехул Чокси, сбежавший из Антигуа и Барбуды, схвачен в Доминике
Премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун (Gaston Browne) попросил соседнюю Доминику, где был пойман беглый бизнесмен Мехул Чокси (Mehul Choksi), передать диамантера напрямую Индии.
После того, как пришло известие об аресте Чокси в Доминике, Браун заявил местной прессе, что он дал «четкие инструкции» доминиканским властям по репатриации Чокси в Индию.
Чокси не будет иметь тех же прав в Доминике, что и на Антигуа и Барбуде, где он находился с 2018 года после получения гражданства в 2017 году по программе «гражданство за инвестиции».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished