Беглый индийский бизнесмен Мехул Чокси, сбежавший из Антигуа и Барбуды, схвачен в Доминике

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По сообщениям СМИ, беглый диамантер, который недавно сбежал из Антигуа и Барбуды, был схвачен в соседней Доминике после того, как против него было выпущено желтое уведомление Интерпола.

Премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун (Gaston Browne) попросил соседнюю Доминику, где был пойман беглый бизнесмен Мехул Чокси (Mehul Choksi), передать диамантера напрямую Индии.

После того, как пришло известие об аресте Чокси в Доминике, Браун заявил местной прессе, что он дал «четкие инструкции» доминиканским властям по репатриации Чокси в Индию.

Чокси не будет иметь тех же прав в Доминике, что и на Антигуа и Барбуде, где он находился с 2018 года после получения гражданства в 2017 году по программе «гражданство за инвестиции».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





