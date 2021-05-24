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26 апреля 2021
Lucapa Diamond привлечет 3 млн австралийских долларов в рамках плана покупки акций
Управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall) сказал, что данный план предоставит правомочным акционерам возможность подать заявку на полностью оплаченные обыкновенные акции компании на сумму до 30 000 австралийских долларов по цене выпуска 0,050 австралийских доллара за акцию, чтобы привлечь 3 млн австралийских долларов (до учета затрат).
В прошлый понедельник алмазодобывающая компания, зарегистрированная на бирже ASX, объявила, что вместе со своей дочерней компанией Australian Natural Diamonds, находящейся в ее полной собственности, заключила соглашение о купле-продаже активов с Merlin Operations и ее материнской компанией Merlin Diamonds – речь идет о приобретении лицензии на проведение геологоразведки EL 26944 и лицензии на добычу полезных ископаемых MLN 1154 в Северной территории вместе с соответствующими горнодобывающими активами.
В связи с приобретением компания согласилась выплатить Merlin Operations завершающий платеж в размере 7 407 785 австралийских долларов.
Приобретение зависит от выполнения (или отказа от) нескольких предварительных условий, включая успешное привлечение компанией не менее 11 млн австралийских долларов.
Средства от привлечения капитала будут использованы для выплаты вознаграждения Merlin Operations за приобретение, оплаты гербового сбора и налога на приобретение активов Merlin, а также для продвижения проекта Merlin, включая геотехническое бурение, разведку и технико-экономическое обоснование.
Привлеченные средства также будет использоваться для продвижения программы геологоразведочных работ совместного предприятия Lulo в Анголе, покрытия затрат и расходов на приобретение активов, финансирования плана покупки акций и их размещения, а также для пополнения общего оборотного капитала.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished