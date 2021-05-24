Швейцарский трейдер использовал бриллианты для отмывания денег мафии

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Швейцарский торговец драгоценными металлами и драгоценными камнями, обвиненный в умышленной покупке бриллиантов на сумму 750 000 долларов США по поручению итальянских преступников, чтобы помочь им отмыть доходы от налогового мошенничества на сумму 35 млн долларов, предстанет перед судом 27 мая, согласно сообщению на сайте mining.com.

Согласно сообщению, швейцарская федеральная прокуратура в своем январском обвинительном заключении написала, что торговец знал или должен был знать, что деньги, использованные для покупки камней, были связаны с итальянской организованной преступностью.

Сообщается, что торговец купил алмазы через израильскую алмазную биржу за пределами Тель-Авива, чтобы отмыть незаконные доходы итальянцев.

На момент покупки алмазов трое его предполагаемых итальянских сообщников уже были осуждены и приговорены к тюремному заключению в 2011 году за использование схемы мошенничества с налогом на добавленную стоимость, в рамках которой выдавались поддельные налоговые квитанции. Это дело проливает свет на то обстоятельство, что преступники обращаются к драгоценным камням и слиткам, поскольку более жесткие правила «знай своего клиента» заставляют швейцарские банки опасаться принимать крупные партии наличных денег.

В то время как штрафы по швейцарскому законодательству считаются мягкими по стандартам многих других западных стран, Швейцария ужесточает свою позицию в отношении отмывания денег, учитывая, что у нее хранятся оффшорные активы на сумму более 2 трлн долларов.

Обвиняемый продал 10 килограммов золота без должной проверки покупателя, а также помог группе итальянцев перевести более 1,1 млн долларов из швейцарских банков в венгерский банк без необходимых полномочий со стороны Finma, швейцарского управления по надзору за финансовым рынком.

Судебный процесс начнется 27 мая и продлится два дня.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





