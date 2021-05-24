Швейцарский трейдер использовал бриллианты для отмывания денег мафии

Эксклюзив
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Швейцарский трейдер использовал бриллианты для отмывания денег мафии
Согласно сообщению, швейцарская федеральная прокуратура в своем январском обвинительном заключении написала, что торговец знал или должен был знать, что деньги, использованные для покупки камней, были связаны с итальянской организованной преступностью.
Сообщается, что торговец купил алмазы через израильскую алмазную биржу за пределами Тель-Авива, чтобы отмыть незаконные доходы итальянцев.
На момент покупки алмазов трое его предполагаемых итальянских сообщников уже были осуждены и приговорены к тюремному заключению в 2011 году за использование схемы мошенничества с налогом на добавленную стоимость, в рамках которой выдавались поддельные налоговые квитанции. Это дело проливает свет на то обстоятельство, что преступники обращаются к драгоценным камням и слиткам, поскольку более жесткие правила «знай своего клиента» заставляют швейцарские банки опасаться принимать крупные партии наличных денег.
В то время как штрафы по швейцарскому законодательству считаются мягкими по стандартам многих других западных стран, Швейцария ужесточает свою позицию в отношении отмывания денег, учитывая, что у нее хранятся оффшорные активы на сумму более 2 трлн долларов.
Обвиняемый продал 10 килограммов золота без должной проверки покупателя, а также помог группе итальянцев перевести более 1,1 млн долларов из швейцарских банков в венгерский банк без необходимых полномочий со стороны Finma, швейцарского управления по надзору за финансовым рынком.
Судебный процесс начнется 27 мая и продлится два дня.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished