«Норникель» считает важной задачей защиту окружающей среды

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Согласно отчету об устойчивом развитии за 2020 год, «Норильский никель» («Норникель») считает охрану окружающей среды неотъемлемой частью всех производственных процессов. Отчет подготовлен в соответствии со Стандартами отчетности в области устойчивого развития GRI Standards и является сообщением о достигнутом прогрессе в соблюдении принципов Глобального договора Организации Объединенных Наций (ООН), а также раскрывает информацию о вкладе Компании в достижение Целей ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, говорится в преамбуле к документу.

«Норникель» рассматривает деятельность по охране окружающей среды как неотъемлемую часть всех производственных процессов. В 2020 году «Норникель» продолжил реализацию «Серной программы 2.0». В декабре 2020 года был закрыт плавильный цех в поселке Никель, что привело к полному прекращению выбросов диоксида серы в атмосферу в районе российско-норвежской границы. Совместно с другими мероприятиями это позволит сократить выбросы диоксида серы в Мурманской области на 85% к концу 2021 года.

Компания соблюдает требования действующего законодательства и международных соглашений, а также стремится к поступательному сокращению выбросов и рациональному использованию природных ресурсов. В 2020 году «Норникель» разработал новую Комплексную экологическую стратегию, ее детализация и утверждение Советом директоров Компании ожидаются в 2021 году. В ней определены шесть ключевых направлений в области охраны окружающей среды и установлены целевые показатели, которые Компания планирует достигнуть к 2030 году.

В отчете уделяется первостепенное внимание поддержке коренных народов, проживающих на полуострове Таймыр. Разработанная компанией программа помощи включает в себя более 40 мероприятий, рассчитанных на пять лет, и на ее финансирование предусмотрено около 2 млрд руб.

«Программа поддержки, прежде всего, предусматривает мероприятия, направленные на развитие экономической деятельности КМНС и воспроизводство возобновляемых ресурсов, которые являются материальной базой традиционного хозяйствования и основой сохранения коренных этносов. «Норникель» традиционно взаимодействует с организациями, представляющими интересы КМНС в регионах операционной деятельности, обеспечивая прозрачность принятия решений и максимальную эффективность реализации совместных проектов», - отмечает в отчете вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.

В прошлом году компания завершила разработку первого этапа мастер-плана туркластера «Арктический». Данный проект направлен на сохранение арктической природы и развитие «осознанного» туризма. В этой связи в августе 2020 года состоялась научно-исследовательская поездка к бухте Прончищевой с участием представителей WWF, ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра» и федеральных экспертов. По итогам экспедиции ведется разработка и составление перспективных туристических маршрутов.

«Норникель» интенсивно развивает отношения с коренными малочисленными народами Севера (КМНС) в рамка своей производственной и инвестиционной деятельности. В отчете отмечается, что учет интересов КМНС обеспечивается на всех стадиях производственного цикла и инвестиционных проектов в рамках процедуры общественных обсуждений и через систему партнерского взаимодействия. Компания развивает партнерские отношения с КМНС через взаимодействие с федеральными органами власти и некоммерческими организациями, представляющими интересы КМНС. Кроме того, в структуре Заполярного филиала «Норникеля» создано специальное направление, обеспечивающее взаимодействие с КМНС, с местом дислокации в г. Дудинка.

Система взаимодействия с КМНС позволяет компании своевременно выявлять и реагировать на их запросы, реализуя проекты, соответствующие актуальной международной, российской и местной территориальной повестке в этой области, говорится в отчете.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





