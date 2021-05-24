Эксклюзив
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
«Норникель» считает важной задачей защиту окружающей среды
«Норникель» рассматривает деятельность по охране окружающей среды как неотъемлемую часть всех производственных процессов. В 2020 году «Норникель» продолжил реализацию «Серной программы 2.0». В декабре 2020 года был закрыт плавильный цех в поселке Никель, что привело к полному прекращению выбросов диоксида серы в атмосферу в районе российско-норвежской границы. Совместно с другими мероприятиями это позволит сократить выбросы диоксида серы в Мурманской области на 85% к концу 2021 года.
Компания соблюдает требования действующего законодательства и международных соглашений, а также стремится к поступательному сокращению выбросов и рациональному использованию природных ресурсов. В 2020 году «Норникель» разработал новую Комплексную экологическую стратегию, ее детализация и утверждение Советом директоров Компании ожидаются в 2021 году. В ней определены шесть ключевых направлений в области охраны окружающей среды и установлены целевые показатели, которые Компания планирует достигнуть к 2030 году.
В отчете уделяется первостепенное внимание поддержке коренных народов, проживающих на полуострове Таймыр. Разработанная компанией программа помощи включает в себя более 40 мероприятий, рассчитанных на пять лет, и на ее финансирование предусмотрено около 2 млрд руб.
«Программа поддержки, прежде всего, предусматривает мероприятия, направленные на развитие экономической деятельности КМНС и воспроизводство возобновляемых ресурсов, которые являются материальной базой традиционного хозяйствования и основой сохранения коренных этносов. «Норникель» традиционно взаимодействует с организациями, представляющими интересы КМНС в регионах операционной деятельности, обеспечивая прозрачность принятия решений и максимальную эффективность реализации совместных проектов», - отмечает в отчете вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.
В прошлом году компания завершила разработку первого этапа мастер-плана туркластера «Арктический». Данный проект направлен на сохранение арктической природы и развитие «осознанного» туризма. В этой связи в августе 2020 года состоялась научно-исследовательская поездка к бухте Прончищевой с участием представителей WWF, ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра» и федеральных экспертов. По итогам экспедиции ведется разработка и составление перспективных туристических маршрутов.
«Норникель» интенсивно развивает отношения с коренными малочисленными народами Севера (КМНС) в рамка своей производственной и инвестиционной деятельности. В отчете отмечается, что учет интересов КМНС обеспечивается на всех стадиях производственного цикла и инвестиционных проектов в рамках процедуры общественных обсуждений и через систему партнерского взаимодействия. Компания развивает партнерские отношения с КМНС через взаимодействие с федеральными органами власти и некоммерческими организациями, представляющими интересы КМНС. Кроме того, в структуре Заполярного филиала «Норникеля» создано специальное направление, обеспечивающее взаимодействие с КМНС, с местом дислокации в г. Дудинка.
Система взаимодействия с КМНС позволяет компании своевременно выявлять и реагировать на их запросы, реализуя проекты, соответствующие актуальной международной, российской и местной территориальной повестке в этой области, говорится в отчете.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished