Эксклюзив

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26 апреля 2021

«Норникель» считает важной задачей защиту окружающей среды

Сегодня
Новости
Согласно отчету об устойчивом развитии за 2020 год, «Норильский никель» («Норникель») считает охрану окружающей среды неотъемлемой частью всех производственных процессов. Отчет подготовлен в соответствии со Стандартами отчетности в области устойчивого развития GRI Standards и является сообщением о достигнутом прогрессе в соблюдении принципов Глобального договора Организации Объединенных Наций (ООН), а также раскрывает информацию о вкладе Компании в достижение Целей ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, говорится в преамбуле к документу.
«Норникель» рассматривает деятельность по охране окружающей среды как неотъемлемую часть всех производственных процессов. В 2020 году «Норникель» продолжил реализацию «Серной программы 2.0». В декабре 2020 года был закрыт плавильный цех в поселке Никель, что привело к полному прекращению выбросов диоксида серы в атмосферу в районе российско-норвежской границы. Совместно с другими мероприятиями это позволит сократить выбросы диоксида серы в Мурманской области на 85% к концу 2021 года.
Компания соблюдает требования действующего законодательства и международных соглашений, а также стремится к поступательному сокращению выбросов и рациональному использованию природных ресурсов. В 2020 году «Норникель» разработал новую Комплексную экологическую стратегию, ее детализация и утверждение Советом директоров Компании ожидаются в 2021 году. В ней определены шесть ключевых направлений в области охраны окружающей среды и установлены целевые показатели, которые Компания планирует достигнуть к 2030 году.
В отчете уделяется первостепенное внимание поддержке коренных народов, проживающих на полуострове Таймыр. Разработанная компанией программа помощи включает в себя более 40 мероприятий, рассчитанных на пять лет, и на ее финансирование предусмотрено около 2 млрд руб.
«Программа поддержки, прежде всего, предусматривает мероприятия, направленные на развитие экономической деятельности КМНС и воспроизводство возобновляемых ресурсов, которые являются материальной базой традиционного хозяйствования и основой сохранения коренных этносов. «Норникель» традиционно взаимодействует с организациями, представляющими интересы КМНС в регионах операционной деятельности, обеспечивая прозрачность принятия решений и максимальную эффективность реализации совместных проектов», - отмечает в отчете вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.
В прошлом году компания завершила разработку первого этапа мастер-плана туркластера «Арктический». Данный проект направлен на сохранение арктической природы и развитие «осознанного» туризма. В этой связи в августе 2020 года состоялась научно-исследовательская поездка к бухте Прончищевой с участием представителей WWF, ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра» и федеральных экспертов. По итогам экспедиции ведется разработка и составление перспективных туристических маршрутов.
«Норникель» интенсивно развивает отношения с коренными малочисленными народами Севера (КМНС) в рамка своей производственной и инвестиционной деятельности. В отчете отмечается, что учет интересов КМНС обеспечивается на всех стадиях производственного цикла и инвестиционных проектов в рамках процедуры общественных обсуждений и через систему партнерского взаимодействия. Компания развивает партнерские отношения с КМНС через взаимодействие с федеральными органами власти и некоммерческими организациями, представляющими интересы КМНС. Кроме того, в структуре Заполярного филиала «Норникеля» создано специальное направление, обеспечивающее взаимодействие с КМНС, с местом дислокации в г. Дудинка.
Система взаимодействия с КМНС позволяет компании своевременно выявлять и реагировать на их запросы, реализуя проекты, соответствующие актуальной международной, российской и местной территориальной повестке в этой области, говорится в отчете.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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