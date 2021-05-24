Sarine Technologies и Constell Group намерены сотрудничать с упором на сегмент искусственных бриллиантов

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Компания Sarine Technologies Ltd объявила о заключении соглашения о стратегическом сотрудничестве с Constell Group, которая работает в Индии и Южной Африке и насчитывает более 4 000 сотрудников по всему миру.

Стратегия Constell Group заключается в использовании самых передовых технологий для предоставления рынку первоклассных услуг. Эта стратегия естественным образом привела к сотрудничеству между Constell Group и Sarine Technologies в прошлом, которое приносит пользу обеим сторонам на протяжении многих лет.

Обе стороны теперь решили перейти на следующий уровень, установив это стратегическое сотрудничество, которое первоначально будет сосредоточено на быстрорастущем сегменте искусственных бриллиантов.

Такое сотрудничество позволит клиентам получить более конкурентоспособные цены. Применяемая бизнес-модель будет приносить вознаграждение компании Sarine Technologies за каждый обработанный камень, независимо от конкретных технологий, применяемых при обработке.

Меир Букрис (Meir Boukris), исполнительный председатель совета директоров Constell Group, сказал по этому поводу: «Мы считаем, что применение передовых технологических решений Sarine Technologies во многих ручных процессах в настоящее время значительно увеличит реальную стоимость, и мы полностью привержены тому, чтобы привнести эту эволюцию на растущий рынок искусственных бриллиантов».

Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, прокомментировал: «Производственная цепочка от алмазов до бриллиантов быстро меняется, и для адаптации к рыночным изменениям необходимы значительные технологические разработки. В дополнение к нашим инновациям, непосредственно способствующим оптимизации и рационализации процесса огранки камней, мы видим значительную добавленную стоимость в наших новаторских решениях по отслеживанию и электронной классификации, которые могут быть применены как к искусственным, так и к природным бриллиантам, чтобы обеспечить поддающуюся проверке устойчивую поставку бриллиантов быстро меняющейся среде потребителей».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





