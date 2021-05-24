Sarine Technologies и Constell Group намерены сотрудничать с упором на сегмент искусственных бриллиантов

Эксклюзив
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Sarine Technologies и Constell Group намерены сотрудничать с упором на сегмент искусственных бриллиантов
Стратегия Constell Group заключается в использовании самых передовых технологий для предоставления рынку первоклассных услуг. Эта стратегия естественным образом привела к сотрудничеству между Constell Group и Sarine Technologies в прошлом, которое приносит пользу обеим сторонам на протяжении многих лет.
Обе стороны теперь решили перейти на следующий уровень, установив это стратегическое сотрудничество, которое первоначально будет сосредоточено на быстрорастущем сегменте искусственных бриллиантов.
Такое сотрудничество позволит клиентам получить более конкурентоспособные цены. Применяемая бизнес-модель будет приносить вознаграждение компании Sarine Technologies за каждый обработанный камень, независимо от конкретных технологий, применяемых при обработке.
Меир Букрис (Meir Boukris), исполнительный председатель совета директоров Constell Group, сказал по этому поводу: «Мы считаем, что применение передовых технологических решений Sarine Technologies во многих ручных процессах в настоящее время значительно увеличит реальную стоимость, и мы полностью привержены тому, чтобы привнести эту эволюцию на растущий рынок искусственных бриллиантов».
Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, прокомментировал: «Производственная цепочка от алмазов до бриллиантов быстро меняется, и для адаптации к рыночным изменениям необходимы значительные технологические разработки. В дополнение к нашим инновациям, непосредственно способствующим оптимизации и рационализации процесса огранки камней, мы видим значительную добавленную стоимость в наших новаторских решениях по отслеживанию и электронной классификации, которые могут быть применены как к искусственным, так и к природным бриллиантам, чтобы обеспечить поддающуюся проверке устойчивую поставку бриллиантов быстро меняющейся среде потребителей».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished