С 1 июня индийские производители бриллиантов приостановят импорт алмазного сырья на месяц

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Согласно сообщению газеты Business Standard, после почти двух месяцев карантина, вызванного COVID-19, индийские переработчики алмазов начиная с 1 июня готовятся к одному месяцу добровольного моратория на импорт алмазного сырья.

Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), говорится в сообщении, призвал к добровольному мораторию, чтобы помочь индийским производителям бриллиантов сократить свои запасы. Индийские переработчики алмазов ожидают, что мораторий усилит давление на горнодобывающие компании с целью снижения цен.

Согласно сообщению, компания De Beers, поставки которой составляют около 20% от общего объема предложения, снизила прогноз добычи алмазов до 25–27 млн каратов на 2020 календарный год с 32–34 млн каратов ранее. Другие горнодобывающие компании, такие как АЛРОСА и Rio Tinto, также пересмотрели свой прогноз добычи на 2020 календарный год, чтобы избежать накопления запасов и невыгодных продаж.

Четвертая фаза самоизоляции с 18 по 31 мая позволила алмазным фабрикам начать работу с 10 процентами рабочей силы в «красных зонах» коронавируса, таких как Мумбай, для выполнения экспортных обязательств. Экспортные подразделения в особой таможенной зоне Santacruz Electronics и на Индийской алмазной бирже (Bharat Diamond Bourse) начали отгрузки в Дубай, материковый Китай и Гонконг.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





