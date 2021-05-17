С 1 июня индийские производители бриллиантов приостановят импорт алмазного сырья на месяц

Эксклюзив
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
Вчера
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
С 1 июня индийские производители бриллиантов приостановят импорт алмазного сырья на месяц
Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), говорится в сообщении, призвал к добровольному мораторию, чтобы помочь индийским производителям бриллиантов сократить свои запасы. Индийские переработчики алмазов ожидают, что мораторий усилит давление на горнодобывающие компании с целью снижения цен.
Согласно сообщению, компания De Beers, поставки которой составляют около 20% от общего объема предложения, снизила прогноз добычи алмазов до 25–27 млн каратов на 2020 календарный год с 32–34 млн каратов ранее. Другие горнодобывающие компании, такие как АЛРОСА и Rio Tinto, также пересмотрели свой прогноз добычи на 2020 календарный год, чтобы избежать накопления запасов и невыгодных продаж.
Четвертая фаза самоизоляции с 18 по 31 мая позволила алмазным фабрикам начать работу с 10 процентами рабочей силы в «красных зонах» коронавируса, таких как Мумбай, для выполнения экспортных обязательств. Экспортные подразделения в особой таможенной зоне Santacruz Electronics и на Индийской алмазной бирже (Bharat Diamond Bourse) начали отгрузки в Дубай, материковый Китай и Гонконг.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished