Объем продаж лабораторных бриллиантов в будущем превысит объем продаж природных бриллиантов

Эксклюзив
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Объем продаж лабораторных бриллиантов в будущем превысит объем продаж природных бриллиантов
«Я думаю, что в какой-то момент мы дойдем до того момента, когда объем продаж искусственных бриллиантов превысит объем продаж природных бриллиантов, - сказал агентству Rough&Polished независимый аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) в эксклюзивном интервью, которое будет вскоре опубликовано. - Но я думаю, что к тому времени, когда мы дойдем до этого момента, цены будут еще ниже, а разрыв в восприятии потребителями природных и искусственных бриллиантов станет намного больше».
По его словам, объемы продаж имитаторов бриллиантов, таких как кубический цирконий, белый сапфир, муассанит, алюмо-иттриевый гранат, в течение многих лет превышали объемы продаж природных бриллиантов, но объем отрасли природных бриллиантов по-прежнему составляет 80 млрд долларов и продолжает расти. «Так что это не обязательно игра с нулевой суммой», - сказал Зимниски.
По его словам, потребители, которые в настоящее время покупают синтетические бриллианты, делают это в первую очередь из-за гораздо более низкой их цены.
«Возможность купить бриллиант на 75% дешевле, чем традиционный природный бриллиант, - это в новинку», - сказал Зимниски.
США были первым потребительским рынком, ориентированным на производство искусственных бриллиантов, поскольку это крупнейший в мире рынок ювелирных изделий с бриллиантами с долей почти в 50%.
Вместе с тем во всем мире на рынке предлагается все больше выращенных в лаборатории бриллиантов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished