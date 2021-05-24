Объем продаж лабораторных бриллиантов в будущем превысит объем продаж природных бриллиантов

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Хотя в настоящее время доля выращенных в лаборатории бриллиантов на мировом рынке ювелирных изделий в процентах выражается лишь средними однозначными числами, в будущем, по мнению аналитика рынка, она превысит объем продаж природных бриллиантов в натуральном выражении.

«Я думаю, что в какой-то момент мы дойдем до того момента, когда объем продаж искусственных бриллиантов превысит объем продаж природных бриллиантов, - сказал агентству Rough&Polished независимый аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) в эксклюзивном интервью, которое будет вскоре опубликовано. - Но я думаю, что к тому времени, когда мы дойдем до этого момента, цены будут еще ниже, а разрыв в восприятии потребителями природных и искусственных бриллиантов станет намного больше».

По его словам, объемы продаж имитаторов бриллиантов, таких как кубический цирконий, белый сапфир, муассанит, алюмо-иттриевый гранат, в течение многих лет превышали объемы продаж природных бриллиантов, но объем отрасли природных бриллиантов по-прежнему составляет 80 млрд долларов и продолжает расти. «Так что это не обязательно игра с нулевой суммой», - сказал Зимниски.

По его словам, потребители, которые в настоящее время покупают синтетические бриллианты, делают это в первую очередь из-за гораздо более низкой их цены.

«Возможность купить бриллиант на 75% дешевле, чем традиционный природный бриллиант, - это в новинку», - сказал Зимниски.

США были первым потребительским рынком, ориентированным на производство искусственных бриллиантов, поскольку это крупнейший в мире рынок ювелирных изделий с бриллиантами с долей почти в 50%.

Вместе с тем во всем мире на рынке предлагается все больше выращенных в лаборатории бриллиантов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





