Эксклюзив
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Lucapa Diamond в этом году более чем вдвое увеличит добычу
Из ожидаемого объема добычи принадлежащий ей на 40% рудник Луло (Lulo) в Анголе будет производить от 12 400 до 13 200 каратов алмазов, а рудник Мотаэ (Mothae) в Лесото, ее доля в котором составляет 70%, как ожидается, будет производить от 28 000 до 29 400 каратов.
Как заявила Lucapa Diamond, увеличение добычи связано с тем, что оба горнодобывающих предприятия в оставшуюся часть года работают на полную мощность, используя свои расширенные мощности, в то время как в 2020 году рудник Мотаэ был переведен на техническое обслуживание в течение шести месяцев, а Луло работал не в полную силу из-за коронавирусных ограничений.
Ожидается, что в этом году средняя цена одного карата алмазного сырья составит от 957 до 1034 долларов по сравнению с 745 долларами за карат в 2020 году.
Увеличение будет связано с высоким спросом, сбалансированным и гораздо более устойчивым алмазным рынком, который вышел из пандемии, и цены на алмазы вернулись к уровням, которые последний раз наблюдались в 2018 году. Цены на алмазы в 2020 году в разгар пандемии были на 30% ниже.
В 2021 году Lucapa Diamond также прогнозирует денежные расходы на производство в размере от 638 до 657 долларов за карат по сравнению с 878 долларами за карат в предыдущем году, при этом производственные расходы на единицу продукции снизятся из-за более высоких объемов добычи, прогнозируемых на этот год в результате увеличения мощностей.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished