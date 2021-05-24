Lucapa Diamond в этом году более чем вдвое увеличит добычу

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Согласно прогнозам, в 2021 году компания Lucapa Diamond произведет от 40 400 до 42 600 каратов алмазов по сравнению с 18 890 каратами годом ранее.

Из ожидаемого объема добычи принадлежащий ей на 40% рудник Луло (Lulo) в Анголе будет производить от 12 400 до 13 200 каратов алмазов, а рудник Мотаэ (Mothae) в Лесото, ее доля в котором составляет 70%, как ожидается, будет производить от 28 000 до 29 400 каратов.

Как заявила Lucapa Diamond, увеличение добычи связано с тем, что оба горнодобывающих предприятия в оставшуюся часть года работают на полную мощность, используя свои расширенные мощности, в то время как в 2020 году рудник Мотаэ был переведен на техническое обслуживание в течение шести месяцев, а Луло работал не в полную силу из-за коронавирусных ограничений.

Ожидается, что в этом году средняя цена одного карата алмазного сырья составит от 957 до 1034 долларов по сравнению с 745 долларами за карат в 2020 году.

Увеличение будет связано с высоким спросом, сбалансированным и гораздо более устойчивым алмазным рынком, который вышел из пандемии, и цены на алмазы вернулись к уровням, которые последний раз наблюдались в 2018 году. Цены на алмазы в 2020 году в разгар пандемии были на 30% ниже.

В 2021 году Lucapa Diamond также прогнозирует денежные расходы на производство в размере от 638 до 657 долларов за карат по сравнению с 878 долларами за карат в предыдущем году, при этом производственные расходы на единицу продукции снизятся из-за более высоких объемов добычи, прогнозируемых на этот год в результате увеличения мощностей.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





