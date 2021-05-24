Розовый бриллиант Sakura продан за 29 млн долларов на аукционе Christie’s в Гонконге

Фото: Christie's

Розовый бриллиант весом 15,81 карата побил аукционные рекорды, принеся Christie’s на аукционе в Гонконге 29,28 млн долларов США и став крупнейшим пурпурно-розовым безупречным бриллиантом, когда-либо проданным на такого рода торгах.Безупречный бриллиант типа IIA Sakura («Сакура»), цена за один карат которого составила 1,85 млн долларов, стал звездой на распродаже «Великолепные драгоценности» Christie’s в Гонконге 23 мая.Общий объем продаж достиг 76,8 млн долларов, причем лидером аукциона были редкие розовые экземпляры. Помимо бриллианта Sakura, за 6,6 млн долларов был продан еще один известный розовый бриллиант - ярко-розовый драгоценный камень весом 4,19 карата под названием Sweet Heart («Любимый»).Christie’s с нетерпением ждет возможности воспользоваться этой активностью покупателей на предстоящем аукционе в Нью-Йорке 8 июня.