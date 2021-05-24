Розовый бриллиант Sakura продан за 29 млн долларов на аукционе Christie’s в Гонконге

Эксклюзив
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Розовый бриллиант Sakura продан за 29 млн долларов на аукционе Christie’s в Гонконге
Фото: Christie's
Розовый бриллиант весом 15,81 карата побил аукционные рекорды, принеся Christie’s на аукционе в Гонконге 29,28 млн долларов США и став крупнейшим пурпурно-розовым безупречным бриллиантом, когда-либо проданным на такого рода торгах.
Безупречный бриллиант типа IIA Sakura («Сакура»), цена за один карат которого составила 1,85 млн долларов, стал звездой на распродаже «Великолепные драгоценности» Christie’s в Гонконге 23 мая.
Общий объем продаж достиг 76,8 млн долларов, причем лидером аукциона были редкие розовые экземпляры. Помимо бриллианта Sakura, за 6,6 млн долларов был продан еще один известный розовый бриллиант - ярко-розовый драгоценный камень весом 4,19 карата под названием Sweet Heart («Любимый»).
Christie’s с нетерпением ждет возможности воспользоваться этой активностью покупателей на предстоящем аукционе в Нью-Йорке 8 июня.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished