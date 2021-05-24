Stuller Inc. нанимает Гая Боренштейна для руководства геммологической лабораторией компании8

Эксклюзив

Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях

Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...

24 мая 2021

«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC

Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...

17 мая 2021

АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом

Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...

10 мая 2021

Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое

Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...

03 мая 2021

Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли

Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...

26 апреля 2021

Stuller Inc. нанимает Гая Боренштейна для руководства геммологической лабораторией компании8

Сегодня
Новости
Stuller Inc., производящая бриллианты, объявила, что нанимает Гая Боренштейна (Guy Borenstein) для руководства геммологической лабораторией компании.
Боренштейн присоединился к Stuller в качестве старшего геммолога, принеся с собой 15-летние
знания и опыт в различных геммологических
дисциплинах. Stuller рассматривает Боренштейна как ведущего  геммологического авторитета компании.
До прихода в Stuller Боренштейн занимал должность вице-президента по геммологическим услугам в компании Gemewizard и главного геммолога в Европейском геммологическом центре (European Gemological Center, EGC) и независимой сети лабораторий GWLAB.
Он имеет дипломы Геммологической ассоциации Великобритании (Gemological Association of Great Britain) и Европейского геммологического колледжа (European Gemological College).

Алекс Шишло для Rough&Polished  
Версия для печати