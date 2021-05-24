Stuller Inc. нанимает Гая Боренштейна для руководства геммологической лабораторией компании8

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Stuller Inc., производящая бриллианты, объявила, что нанимает Гая Боренштейна (Guy Borenstein) для руководства геммологической лабораторией компании.

Боренштейн присоединился к Stuller в качестве старшего геммолога, принеся с собой 15-летние

знания и опыт в различных геммологических

дисциплинах. Stuller рассматривает Боренштейна как ведущего геммологического авторитета компании.

До прихода в Stuller Боренштейн занимал должность вице-президента по геммологическим услугам в компании Gemewizard и главного геммолога в Европейском геммологическом центре (European Gemological Center, EGC) и независимой сети лабораторий GWLAB.

Он имеет дипломы Геммологической ассоциации Великобритании (Gemological Association of Great Britain) и Европейского геммологического колледжа (European Gemological College).



Алекс Шишло для Rough&Polished