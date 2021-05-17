Эксклюзив
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
Вчера
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
В апреле 2021 года экспорт бриллиантов из Индии достиг $ 2 250,45 млн
Импорт бриллиантов в особую экономическую зону составил 118,59 млн долларов по сравнению с 3,76 млн долларов в апреле прошлого года. Импорт алмазного сырья в апреле 2021 года составил 1 696,67 млн долларов, в то время как в апреле прошлого года импорт алмазного сырья не осуществлялся.
Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов в апреле 2021 года составил 90,35 млн долларов по сравнению с 0,02 млн долларов в предыдущем году.
Экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий в апреле 2021 года составил 3 369,65 млн долларов по сравнению с 36,11 млн долларов за тот же месяц прошлого года. Импорт драгоценных камней и ювелирных изделий в апреле 2021 года составил 2 192,86 млн долларов по сравнению с 9,08 млн долларов за аналогичный период прошлого года.
Экспорт ювелирных изделий из золота в апреле 2021 года составил 630,96 млн долларов по сравнению с 0,20 млн долларов в апреле 2020 года. Экспорт ювелирных изделий из чистого золота в апреле 2021 года, по предварительным данным, составил 282,48 млн долларов по сравнению с 0,06 млн долларов в предыдущем году.
Валовый экспорт платиновых ювелирных изделий в апреле 2021 года, по предварительным данным, составил 1,92 млн долларов, в то время как в апреле 2020 года такого экспорта не осуществлялось вообще. Экспорт цветных драгоценных камней в апреле 2021 года, по предварительным данным, составил 21,99 млн долларов по сравнению с 0,54 млн долларов в предыдущем году.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished