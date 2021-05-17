В апреле 2021 года экспорт бриллиантов из Индии достиг $ 2 250,45 млн

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По данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), в апреле 2021 года экспорт бриллиантов из Индии составил 2 250,45 млн долларов США по сравнению с 34,5 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Импорт бриллиантов в апреле 2021 года составил 140,56 млн долларов по сравнению с $ 3,76 млн за аналогичный период прошлого года.

Импорт бриллиантов в особую экономическую зону составил 118,59 млн долларов по сравнению с 3,76 млн долларов в апреле прошлого года. Импорт алмазного сырья в апреле 2021 года составил 1 696,67 млн долларов, в то время как в апреле прошлого года импорт алмазного сырья не осуществлялся.

Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов в апреле 2021 года составил 90,35 млн долларов по сравнению с 0,02 млн долларов в предыдущем году.

Экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий в апреле 2021 года составил 3 369,65 млн долларов по сравнению с 36,11 млн долларов за тот же месяц прошлого года. Импорт драгоценных камней и ювелирных изделий в апреле 2021 года составил 2 192,86 млн долларов по сравнению с 9,08 млн долларов за аналогичный период прошлого года.

Экспорт ювелирных изделий из золота в апреле 2021 года составил 630,96 млн долларов по сравнению с 0,20 млн долларов в апреле 2020 года. Экспорт ювелирных изделий из чистого золота в апреле 2021 года, по предварительным данным, составил 282,48 млн долларов по сравнению с 0,06 млн долларов в предыдущем году.

Валовый экспорт платиновых ювелирных изделий в апреле 2021 года, по предварительным данным, составил 1,92 млн долларов, в то время как в апреле 2020 года такого экспорта не осуществлялось вообще. Экспорт цветных драгоценных камней в апреле 2021 года, по предварительным данным, составил 21,99 млн долларов по сравнению с 0,54 млн долларов в предыдущем году.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





