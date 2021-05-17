Эксклюзив
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
Вчера
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Lucapa Diamond приобретает Merlin Diamond Project
Земельная собственность Merlin Operations расположена в Северной территории Австралии, примерно в 720 км к юго-востоку от города Дарвин.
«Это стратегическое приобретение для Lucapa Diamond, которое представляет собой увеличивающий стоимость и логический шаг в производственной стратегии компании, - сказал управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Проект хорошо известен тем, что является крупным производством камней в Австралии и хорошо дополняет два существующих нишевых производства компании в Африке, которые должны обеспечить солидную прибыль для Lucapa Diamond в 2021 году».
Земельный участок площадью 300 км2 также имеет значительный потенциал для геологоразведки, принимая во внимание более 70 неуточненных аномалий в районах, где все открытые кимберлиты были алмазоносными.
Lucapa Diamond должна оплатить Merlin Operations стоимость ее активов в размере около 7,4 млн австралийских долларов денежными средствами, а также оформить замену финансового обеспечения в размере 1,1 млн австралийских долларов, относящегося к земельной собственности Merlin Operations, в департаменте промышленности, туризма и торговли Северной территории.
В сообщении Lucapa Diamond говорится, что денежная выплата в сумме около 8,5 млн австралийских долларов дает привлекательное кратное примерно в 2 австралийских доллара за карат для имеющихся ресурсов Merlin Operations в 4,4 млн каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished