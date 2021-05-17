Lucapa Diamond приобретает Merlin Diamond Project

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Lucapa Diamond заключила обязывающее соглашение о продаже активов на приобретение горного отвода (MLN 1154) площадью 24 км2 и участка для проведения геологоразведки площадью 283 км2, распространяющееся на горный отвод и связанные с ним оборудование и активы компании Merlin Operations, полностью принадлежащей компании Merlin Diamonds.

Земельная собственность Merlin Operations расположена в Северной территории Австралии, примерно в 720 км к юго-востоку от города Дарвин.

«Это стратегическое приобретение для Lucapa Diamond, которое представляет собой увеличивающий стоимость и логический шаг в производственной стратегии компании, - сказал управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Проект хорошо известен тем, что является крупным производством камней в Австралии и хорошо дополняет два существующих нишевых производства компании в Африке, которые должны обеспечить солидную прибыль для Lucapa Diamond в 2021 году».

Земельный участок площадью 300 км2 также имеет значительный потенциал для геологоразведки, принимая во внимание более 70 неуточненных аномалий в районах, где все открытые кимберлиты были алмазоносными.

Lucapa Diamond должна оплатить Merlin Operations стоимость ее активов в размере около 7,4 млн австралийских долларов денежными средствами, а также оформить замену финансового обеспечения в размере 1,1 млн австралийских долларов, относящегося к земельной собственности Merlin Operations, в департаменте промышленности, туризма и торговли Северной территории.

В сообщении Lucapa Diamond говорится, что денежная выплата в сумме около 8,5 млн австралийских долларов дает привлекательное кратное примерно в 2 австралийских доллара за карат для имеющихся ресурсов Merlin Operations в 4,4 млн каратов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





