Компания BlueRock Diamonds получила ссуду в размере 1,61 млн фунтов стерлингов

Эксклюзив
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
Вчера
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Компания BlueRock Diamonds получила ссуду в размере 1,61 млн фунтов стерлингов
«…Teichmann демонстрирует свою приверженность проекту, инвестируя еще 1,61 млн фунтов стерлингов в компанию, что предоставит нам капитал для реализации проекта расширения, а также предоставит оборотный капитал для дальнейшего развития горнодобывающих работ», - заявил наделенный исполнительными полномочиями председатель совета директоров компании Майк Хьюстон (Mike Houston).
«Кроме того, мы выиграем от дальнейшего укрепления наших и без того тесных рабочих отношений с Teichmann, что обеспечит более глубокую экспертизу на оперативном и управленческом уровне в Южной Африке», - добавил он.
Он также сказал, что BlueRock завершила около 80% проекта расширения рудника Кареевлей (Kareevlei), который должен быть сдан в эксплуатацию в июле.
После ввода в эксплуатацию это увеличит годовой доход компании примерно до 16 млн долларов, в то время как удельные затраты на единицу продукции значительно снизятся - до 220 долларов за карат - по сравнению со средней продажной ценой в первые три месяца 2021 года в размере 446 долларов за карат.
BlueRock также решила увеличить добычу на основном карьере и рассматривает возможность ввода в эксплуатацию самой большой алмазной трубки компании KV3 раньше, чем планировалось.
Ввод KV3 обеспечит дополнительную гибкость и снизит коэффициент вскрыши после завершения начальной разработки трубки.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished