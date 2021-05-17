Компания BlueRock Diamonds получила ссуду в размере 1,61 млн фунтов стерлингов

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Производитель алмазов компания BlueRock Diamonds, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), согласовала основные условия с группой компаний Teichmann Group в отношении кредитной ноты в размере 1,61 млн фунтов стерлингов с намерением заменить ее конвертируемой кредитной нотой, что увеличит совокупный пакет акций Teichmann Group, являющейся заинтересованной стороной, примерно до 49% в случае конвертации ноты в акции.

«…Teichmann демонстрирует свою приверженность проекту, инвестируя еще 1,61 млн фунтов стерлингов в компанию, что предоставит нам капитал для реализации проекта расширения, а также предоставит оборотный капитал для дальнейшего развития горнодобывающих работ», - заявил наделенный исполнительными полномочиями председатель совета директоров компании Майк Хьюстон (Mike Houston).

«Кроме того, мы выиграем от дальнейшего укрепления наших и без того тесных рабочих отношений с Teichmann, что обеспечит более глубокую экспертизу на оперативном и управленческом уровне в Южной Африке», - добавил он.

Он также сказал, что BlueRock завершила около 80% проекта расширения рудника Кареевлей (Kareevlei), который должен быть сдан в эксплуатацию в июле.

После ввода в эксплуатацию это увеличит годовой доход компании примерно до 16 млн долларов, в то время как удельные затраты на единицу продукции значительно снизятся - до 220 долларов за карат - по сравнению со средней продажной ценой в первые три месяца 2021 года в размере 446 долларов за карат.

BlueRock также решила увеличить добычу на основном карьере и рассматривает возможность ввода в эксплуатацию самой большой алмазной трубки компании KV3 раньше, чем планировалось.

Ввод KV3 обеспечит дополнительную гибкость и снизит коэффициент вскрыши после завершения начальной разработки трубки.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





