Компании нацелились на крупные находки алмазов в канадской провинции Нунавут

Эксклюзив
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
Вчера
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Компании нацелились на крупные находки алмазов в канадской провинции Нунавут
Компания Kodiak Copper Ltd. Jwtybk оценила более чем в четыре миллиона каратов предполагаемый ресурс на алмазном месторождении Кахуна (Kahuna). Последнее бурение там было произведено в 2018 году. «Kodiak в настоящее время оценивает стратегические варианты проекта Кахуна», - говорится в сообщении компании.
В свою очередь компания North Arrow Minerals Inc. в августе 2020 года получила от компании EHR Resources финансовое вливание в размере $5,6 млн для предварительного отбора валовых проб объемом 1500-2000 тонн с алмазного месторождения Q1-4 на проекте Науджаат (Naujaat). По завершении выборки EHR получит 40-процентную долю участия в проекте. Работы планируется начать в июне, а результаты ожидаются в первом квартале 2022 года.
Алекс Шишло для Rough&Polished