Компании нацелились на крупные находки алмазов в канадской провинции Нунавут

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Пандемия COVID-19 нанесла в 2020 году ощутимый ущерб отдельным компаниям в горнодобывающей и геологоразведочной промышленности, но не привела к полной остановке деятельности, пишет интернет-ресурс nunavutnews.com.

Компания Kodiak Copper Ltd. Jwtybk оценила более чем в четыре миллиона каратов предполагаемый ресурс на алмазном месторождении Кахуна (Kahuna). Последнее бурение там было произведено в 2018 году. «Kodiak в настоящее время оценивает стратегические варианты проекта Кахуна», - говорится в сообщении компании.

В свою очередь компания North Arrow Minerals Inc. в августе 2020 года получила от компании EHR Resources финансовое вливание в размере $5,6 млн для предварительного отбора валовых проб объемом 1500-2000 тонн с алмазного месторождения Q1-4 на проекте Науджаат (Naujaat). По завершении выборки EHR получит 40-процентную долю участия в проекте. Работы планируется начать в июне, а результаты ожидаются в первом квартале 2022 года.



Алекс Шишло для Rough&Polished





