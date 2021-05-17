В Дубае может появиться банк для финансирования торговли алмазами

Эксклюзив
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
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«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
В Дубае может появиться банк для финансирования торговли алмазами
«Мы стремимся поддержать это не ради прибыли и, если необходимо, даже вложиться в банк, - сказал он. - На самом деле это делается для того, чтобы у алмазной отрасли и трейдеров не было причин смотреть за пределы Дубая или DMCC. Так или иначе, это произойдет».
В прошлом году Дубайская алмазная биржа (Dubai Diamond Exchange) под эгидой DMCC стала местом осуществления сделок с алмазным сырьем на сумму 91,8 млрд дирхамов, говорится в сообщении Gulf News. Через товарный кластер прошло 19 тендеров на алмазное сырье и первый тендер на изумруды. В прошлом году на площадке DDE был проведен крупнейший в ОАЭ тендер на алмазное сырье, на котором было продано 379 912 каратов драгоценных камней на сумму 321,29 млн дирхамов.
«Это не только рыночные возможности, но и бизнес. Банкиры также провели несколько исследований алмазной отрасли, и сегодня это возможно», - сказал Сулайем, добавив, что это «не столь непостижимо, как раньше; так что я ожидаю увидеть это, а если нет, то, может быть, кто-то из криптовалютного мира предоставит финансирование. Но это произойдет».
Владимир Малахов, Rough&Polished