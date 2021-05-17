Эксклюзив

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26 апреля 2021

В Дубае может появиться банк для финансирования торговли алмазами

Сегодня
Новости
В ближайшие два с половиной года в Дубае может появиться банк или финансовый источник для кредитования торговых операций на алмазном рынке. Хотя Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель совета директоров и генеральный директор Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC), сказал, что об этом говорить еще слишком рано, он вместе с тем добавил, что такой инструмент – «недостающий элемент головоломки» в Дубае в силу трудностей с получением финансирования. Об этом сообщает портал Gulf News.
«Мы стремимся поддержать это не ради прибыли и, если необходимо, даже вложиться в банк, - сказал он. - На самом деле это делается для того, чтобы у алмазной отрасли и трейдеров не было причин смотреть за пределы Дубая или DMCC. Так или иначе, это произойдет».
В прошлом году Дубайская алмазная биржа (Dubai Diamond Exchange) под эгидой DMCC стала местом осуществления сделок с алмазным сырьем на сумму 91,8 млрд дирхамов, говорится в сообщении Gulf News. Через товарный кластер прошло 19 тендеров на алмазное сырье и первый тендер на изумруды. В прошлом году на площадке DDE был проведен крупнейший в ОАЭ тендер на алмазное сырье, на котором было продано 379 912 каратов драгоценных камней на сумму 321,29 млн дирхамов.
«Это не только рыночные возможности, но и бизнес. Банкиры также провели несколько исследований алмазной отрасли, и сегодня это возможно», - сказал Сулайем, добавив, что это «не столь непостижимо, как раньше; так что я ожидаю увидеть это, а если нет, то, может быть, кто-то из криптовалютного мира предоставит финансирование. Но это произойдет».

Владимир Малахов, Rough&Polished


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