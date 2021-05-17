Bain & Company: мировой рынок предметов роскоши на пути к восстановлению

Эксклюзив
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
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«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Bain & Company: мировой рынок предметов роскоши на пути к восстановлению
По ее данным, Китай продолжает стимулировать свое восстановление, в то время как рынок США неожиданно быстро восстановился до прежнего уровня. Ускорение этого ключевого региона - одна из нескольких новых заметных тенденций наряду с важностью человеческих контактов в рамках цифрового взаимодействия и растущим присутствием брендов на вторичном рынке. И хотя перспективы на 2021 год остаются неопределенными, ожидается, что объем рынка составит от 250 до 295 млрд евро, в зависимости от того, какой из двух сценариев, описанных в отчете, будет реализован в течение года.
Ключевые выводы Bain & Company в «Весеннем обновлении исследования компанией Bain & Company рынка предметов роскоши 2021 года», выпущенном недавно в сотрудничестве с Fondazione Altagamma, итальянским промышленным фондом производителей предметов роскоши, указывают на хорошее начало года благодаря Китаю и США по сравнению с первым кварталом 2019 года; на два возможных сценария восстановления рынка в 2021 году - либо его объем может достичь 280-295 млрд евро в этом году, либо его полное восстановление до уровней 2019 года ожидается только в 2022 году, а в этом году его объем достигнет 250-265 млрд евро; и на три тенденции на рынке, за которыми нужно следить онлайн в ближайшие месяцы.
Тенденции, на которые следует обратить внимание, - это изменения на карте рынка с появлением новых городских центров, а также рост субкультурной значимости и мышления следующего поколения; человеческое участие в роскоши, которое остается необходимым, и независимо от того, в магазине или удаленно, это взаимодействие будет играть решающую роль в поддержании лояльности клиентов; сегменты рынка подержанных товаров объемом 28 млрд евро в 2020 году привлекут множество потребителей.
«Ясно, что потребители по-прежнему хотят покупать предметы роскоши, и это, наряду со способностью брендов адаптироваться и вводить новшества, способствует возвращению к росту на рынке», - сказала Клаудиа Д'Арпицио, партнер Bain & Company и ведущий автор исследования.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished