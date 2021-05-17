Bain & Company: мировой рынок предметов роскоши на пути к восстановлению

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После неспокойного 2020 года рынок предметов роскоши начал свой путь к восстановлению. В первом квартале 2021 года отрасль вернулась к росту, увеличившись на 0–1% по сравнению с 2019 годом. И, если текущая динамика рынка сохранится, предметы роскоши могут вернуться к уровням 2019 года уже в этом году, говорится в пресс-релизе консалтинговой компании Bain & Company.

По ее данным, Китай продолжает стимулировать свое восстановление, в то время как рынок США неожиданно быстро восстановился до прежнего уровня. Ускорение этого ключевого региона - одна из нескольких новых заметных тенденций наряду с важностью человеческих контактов в рамках цифрового взаимодействия и растущим присутствием брендов на вторичном рынке. И хотя перспективы на 2021 год остаются неопределенными, ожидается, что объем рынка составит от 250 до 295 млрд евро, в зависимости от того, какой из двух сценариев, описанных в отчете, будет реализован в течение года.

Ключевые выводы Bain & Company в «Весеннем обновлении исследования компанией Bain & Company рынка предметов роскоши 2021 года», выпущенном недавно в сотрудничестве с Fondazione Altagamma, итальянским промышленным фондом производителей предметов роскоши, указывают на хорошее начало года благодаря Китаю и США по сравнению с первым кварталом 2019 года; на два возможных сценария восстановления рынка в 2021 году - либо его объем может достичь 280-295 млрд евро в этом году, либо его полное восстановление до уровней 2019 года ожидается только в 2022 году, а в этом году его объем достигнет 250-265 млрд евро; и на три тенденции на рынке, за которыми нужно следить онлайн в ближайшие месяцы.

Тенденции, на которые следует обратить внимание, - это изменения на карте рынка с появлением новых городских центров, а также рост субкультурной значимости и мышления следующего поколения; человеческое участие в роскоши, которое остается необходимым, и независимо от того, в магазине или удаленно, это взаимодействие будет играть решающую роль в поддержании лояльности клиентов; сегменты рынка подержанных товаров объемом 28 млрд евро в 2020 году привлекут множество потребителей.

«Ясно, что потребители по-прежнему хотят покупать предметы роскоши, и это, наряду со способностью брендов адаптироваться и вводить новшества, способствует возвращению к росту на рынке», - сказала Клаудиа Д'Арпицио, партнер Bain & Company и ведущий автор исследования.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





