SEBI предложил основу для создания спотовой биржи золота

Эксклюзив
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
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«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
SEBI предложил основу для создания спотовой биржи золота
SEBI хочет получить отклики на разрешение торговли золотом в таких небольших количествах как 5 граммов; на разрешение нескольких спотовых обменных курсов, стимулирующих торговлю на биржевой платформе; и на наличие единой цены на золото по всей стране с учетом транспортных расходов, скорректированных как надбавка к рыночной цене или дисконт от рыночной цены.
В документе говорится, что «создание новой биржи спотового золота имеет такие преимущества, как единый стандарт поставки товара, снижение фрагментации рынка, улучшенная ликвидность, единая справочная цена и т. д. Однако это займет много времени, потребуются новые инвестиции в создание новой фондовой биржи» наряду с дублированием других процессов и инфраструктуры и увеличением затрат на соблюдение нормативных требований.
Чтобы упростить торговлю, SEBI предложил преобразовать физическое золото в электронные квитанции по золоту (EGR), которые будут выпускаться регулируемыми компаниями-хранилищами. В момент поставки эта квитанция снова будет конвертирована в физическое золото, говорится в сообщении. SEBI также предложил регулировать компании-хранилища и запросил комментарии относительно минимального количества торгуемого золота. Последний срок отправки комментариев - 18 июня.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished