Эксклюзив

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Сегодня

«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC

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26 апреля 2021

SEBI предложил основу для создания спотовой биржи золота

Сегодня
Новости
Регулятор индийского рынка Совет по ценным бумагам и биржам Индии (Securities and Exchange Board of India, SEBI), предложил основу для создания спотовой биржи золота в дискуссионном документе, опубликованном неделю назад. Предложение было впервые объявлено министром финансов Нирмалой Ситхараман (Nirmala Sitharaman) в союзном бюджете на этот год.
SEBI хочет получить отклики на разрешение торговли золотом в таких небольших количествах как 5 граммов; на разрешение нескольких спотовых обменных курсов, стимулирующих торговлю на биржевой платформе; и на наличие единой цены на золото по всей стране с учетом транспортных расходов, скорректированных как надбавка к рыночной цене или дисконт от рыночной цены.
В документе говорится, что «создание новой биржи спотового золота имеет такие преимущества, как единый стандарт поставки товара, снижение фрагментации рынка, улучшенная ликвидность, единая справочная цена и т. д. Однако это займет много времени, потребуются новые инвестиции в создание новой фондовой биржи» наряду с дублированием других процессов и инфраструктуры и увеличением затрат на соблюдение нормативных требований.
Чтобы упростить торговлю, SEBI предложил преобразовать физическое золото в электронные квитанции по золоту (EGR), которые будут выпускаться регулируемыми компаниями-хранилищами. В момент поставки эта квитанция снова будет конвертирована в физическое золото, говорится в сообщении. SEBI также предложил регулировать компании-хранилища и запросил комментарии относительно минимального количества торгуемого золота. Последний срок отправки комментариев - 18 июня.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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