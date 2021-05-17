Chow Tai Fook и NDC вступили в партнерство по продвижению природных бриллиантов

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Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) и группа ювелирных компаний Chow Tai Fook Jewellery Group (CTF) заключили партнерство с целью продвижения природных бриллиантов среди китайских потребителей.

Партнерство направлено на то, чтобы донести ценность природных бриллиантов до молодых китайских потребителей, повысить их уверенность в себе и их желание приобрести этот продукт.

Chow Tai Fook будет полностью обеспечивать проведение на рынке своих рекламных и образовательных кампаний, связанных с природными бриллиантами. NDC также активизирует свою поддержку этой продукции в различных областях, включая рекламу и цифровые активы, контент в социальных сетях и маркетинг в поисковых системах, чтобы полностью раскрыть основные ценности и эмоциональную значимость природных бриллиантов с упором на их драгоценность, редкость и уникальность.

Генеральный директор NDC Дэвид Келли (David Kellie) в связи с этим сказал: «Chow Tai Fook - ведущее предприятие в ювелирной промышленности Китая с огромным влиянием. Объединив усилия с Chow Tai Fook на китайском рынке, мы надеемся зародить «мечту о природных бриллиантах» среди молодых потребителей».

Чан Сай-Чеонг (Chan Sai-Cheong), управляющий директор Chow Tai Fook, со своей стороны отметил: «Партнерство будет способствовать росту интереса к природным бриллиантам и поможет молодым потребителям укрепить эмоциональную связь с этими драгоценными камнями и признать символику природных бриллиантов, что сделает их предпочтительным выбором среди ювелирных украшений».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





