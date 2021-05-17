Chow Tai Fook и NDC вступили в партнерство по продвижению природных бриллиантов

Эксклюзив
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
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«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Chow Tai Fook и NDC вступили в партнерство по продвижению природных бриллиантов
Партнерство направлено на то, чтобы донести ценность природных бриллиантов до молодых китайских потребителей, повысить их уверенность в себе и их желание приобрести этот продукт.
Chow Tai Fook будет полностью обеспечивать проведение на рынке своих рекламных и образовательных кампаний, связанных с природными бриллиантами. NDC также активизирует свою поддержку этой продукции в различных областях, включая рекламу и цифровые активы, контент в социальных сетях и маркетинг в поисковых системах, чтобы полностью раскрыть основные ценности и эмоциональную значимость природных бриллиантов с упором на их драгоценность, редкость и уникальность.
Генеральный директор NDC Дэвид Келли (David Kellie) в связи с этим сказал: «Chow Tai Fook - ведущее предприятие в ювелирной промышленности Китая с огромным влиянием. Объединив усилия с Chow Tai Fook на китайском рынке, мы надеемся зародить «мечту о природных бриллиантах» среди молодых потребителей».
Чан Сай-Чеонг (Chan Sai-Cheong), управляющий директор Chow Tai Fook, со своей стороны отметил: «Партнерство будет способствовать росту интереса к природным бриллиантам и поможет молодым потребителям укрепить эмоциональную связь с этими драгоценными камнями и признать символику природных бриллиантов, что сделает их предпочтительным выбором среди ювелирных украшений».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished