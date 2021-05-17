Richemont объявила результаты продаж за финансовый год, закончившийся 31 марта 2021 года

Эксклюзив

Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях

Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...

Сегодня

«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC

Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...

17 мая 2021

АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом

Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...

10 мая 2021

Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое

Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...

03 мая 2021

Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли

Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...

26 апреля 2021

Richemont объявила результаты продаж за финансовый год, закончившийся 31 марта 2021 года

Сегодня
Новости
Швейцарская группа Richemont, специализирующаяся на производстве предметов роскоши, объявила результаты продаж за прошедший финансовый год, закончившийся 31 марта 2021 года. 
В целом снижение продаж за год было удержано на уровне 8% по фактическим обменным курсам и 5% - по постоянным обменным курсам.
По фактическим обменным курсам продажи на Ближнем Востоке и в Африке в целом соответствовали уровню предыдущего года. Двузначный рост продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подпитываемый трехзначным увеличением продаж в материковом Китае, смягчил спад в других регионах.
Розничные продажи группы в интернете выросли за год на 6%.
Прибыль Richemont по итогам года увеличилась на 38% и составила €1 289 млн.

Алекс Шишло для Rough&Polished
 

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