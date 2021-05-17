Richemont объявила результаты продаж за финансовый год, закончившийся 31 марта 2021 года

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Швейцарская группа Richemont, специализирующаяся на производстве предметов роскоши, объявила результаты продаж за прошедший финансовый год, закончившийся 31 марта 2021 года.

В целом снижение продаж за год было удержано на уровне 8% по фактическим обменным курсам и 5% - по постоянным обменным курсам.

По фактическим обменным курсам продажи на Ближнем Востоке и в Африке в целом соответствовали уровню предыдущего года. Двузначный рост продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подпитываемый трехзначным увеличением продаж в материковом Китае, смягчил спад в других регионах.

Розничные продажи группы в интернете выросли за год на 6%.

Прибыль Richemont по итогам года увеличилась на 38% и составила €1 289 млн.



Алекс Шишло для Rough&Polished





