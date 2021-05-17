В Москве проходит юбилейная двадцатая выставка JUNWEX

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В Москве проходит юбилейная ХХ ювелирная выставка «JUNWEX Новый русский стиль», открывшаяся в среду на территории ВДНХ. В рамках выставки посетители могут ознакомиться с широкой палитрой роскошных новинок сезона: от эксклюзивных дизайнерских изделий до самых простых серебряных украшений.

На XX выставке свои обновленные коллекции представляют ювелирные компании со всей России. Среди них ТД «Эстет», «Лукас», «Красцветмет», «Жемчужное подворье», «Алькор», «Красная пресня», L Silver, «Альфа карат», «Санис», «Талант», Karatov, Костромской ювелирный завод, «Мастер Бриллиант», «Бриллианты Костромы», «Красносельский Ювелирпром», Chamovskikh JH, Maxim Demidov, Ringo, «Владимир Пичугов» и многие другие.

Одна из неотъемлемых составляющих программы — ежегодный Всероссийский конкурс «Дни лидеров российского ювелирного рынка».



Владимир Малахов, Rough&Polished





