Эксклюзив

«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC

Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...

17 мая 2021

АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом

Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...

10 мая 2021

Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое

Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...

03 мая 2021

Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли

Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...

26 апреля 2021

Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»

На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...

19 апреля 2021

В Москве проходит юбилейная двадцатая выставка JUNWEX

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В Москве проходит юбилейная ХХ ювелирная выставка «JUNWEX Новый русский стиль», открывшаяся в среду на территории ВДНХ. В рамках выставки посетители могут ознакомиться с широкой палитрой роскошных новинок сезона: от эксклюзивных дизайнерских изделий до самых простых серебряных украшений.
На XX выставке свои обновленные коллекции представляют ювелирные компании со всей России. Среди них ТД «Эстет», «Лукас», «Красцветмет», «Жемчужное подворье», «Алькор», «Красная пресня», L Silver, «Альфа карат», «Санис», «Талант», Karatov, Костромской ювелирный завод, «Мастер Бриллиант», «Бриллианты Костромы», «Красносельский Ювелирпром», Chamovskikh JH, Maxim Demidov, Ringo, «Владимир Пичугов» и многие другие.
Одна из неотъемлемых составляющих программы — ежегодный Всероссийский конкурс «Дни лидеров российского ювелирного рынка».

Владимир Малахов, Rough&Polished


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