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19 апреля 2021
Anjin увеличит добычу алмазов в зимбабвийском Маранге
Агентство Синьхуа процитировало министра финансов Зимбабве Мтули Нкубе (Mthuli Ncube), который сказал, что эта алмазодобывающая компания до сих пор инвестировала около 38 млн долларов США в возобновление производства в Маранге.
Anjin возобновила свою деятельность в феврале прошлого года и произвела более 247 000 каратов алмазов за четыре месяца до мая прошлого года, говорится в докладе Нкубе с обзором годового бюджета на 2020 год.
Компания была вынуждена покинуть Маранге в 2016 году после того, как власти Хараре приказали всем горнодобывающим компаниям на обширных алмазных месторождениях прекратить добычу из-за опасения хищений.
Однако новая администрация президента Эммерсона Мнангагвы (Emmerson Mnangagwa) разрешила Anjin вернуться в Маранге в 2019 году.
Президент Зимбабве заявил, что решение Хараре от 2016 года о вытеснении аллювиальных алмазодобывающих компаний сказывалось на добыче алмазов в течение четырех лет.
Компанию Anjin недавно обвинили в захвате участка под названием Portal B (Портал B), богатой алмазами зоны в Маранге, у государственной компании Zimbabwe Diamond Consolidated Company (ZCDC), которая заменила прежних алмазодобытчиков.
Нкубе заявил, что добыча алмазов в Зимбабве в прошлом году превысила прогнозную цель в 2,2 млн каратов и достигла 2,7 млн каратов. Рост производства был связан с возвращением Anjin в Маранге.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished