Ангольская SODIAM готовит тендер на алмазное сырье в июне этого года

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Ангольская государственная национальная алмазная торговая компания SODIAM намерена провести тендер по продаже алмазного сырья в следующем месяце в Луанде, Ангола.

В сообщении, направленном Rough&Polished, говорится, что объем тендера оценивается в 27-30 млн долларов США.

Торги будут включать в себя выбор исключительных одиночных камней с рудников Катока (Catoca), Луэле (Luele), Луло (Lulo) и Уари (Uari). «Кроме того, будет предложен ассортимент долгожданной продукции, представляющей срез добычи алмазов по всем категориям размеров с рудника Луэле из района Луаше (Luaxe)», - говорится в сообщении SODIAM.

Ознакомительные сеансы запланированы на период с 9 по 23 июня в центре просмотра алмазов SODIAM в Луанде. Подача заявок на торги завершится незадолго до полудня 24 июня 2021 года.

Ангола с 2019 года разрешает компаниям регистрироваться для покупки алмазного сырья в стране через аукционы. Этот шаг был частью изменений, внесенных в алмазную промышленность правительством президента Жоау Лоуренсу (João Lourenço) и положивших конец монополии на продажу алмазов, которая находилась в руках SODIAM.

Теперь компании могут продавать до 60% своей продукции в отличие от предыдущего режима работы, когда покупателей выбирали SODIAM и ENDIAMA, что приносило пользу группе людей, близких к власти и тем самым отдаляло крупные международные компании от ангольской промышленности.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



