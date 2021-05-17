Эксклюзив
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
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Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
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19 апреля 2021
Ангольская SODIAM готовит тендер на алмазное сырье в июне этого года
В сообщении, направленном Rough&Polished, говорится, что объем тендера оценивается в 27-30 млн долларов США.
Торги будут включать в себя выбор исключительных одиночных камней с рудников Катока (Catoca), Луэле (Luele), Луло (Lulo) и Уари (Uari). «Кроме того, будет предложен ассортимент долгожданной продукции, представляющей срез добычи алмазов по всем категориям размеров с рудника Луэле из района Луаше (Luaxe)», - говорится в сообщении SODIAM.
Ознакомительные сеансы запланированы на период с 9 по 23 июня в центре просмотра алмазов SODIAM в Луанде. Подача заявок на торги завершится незадолго до полудня 24 июня 2021 года.
Ангола с 2019 года разрешает компаниям регистрироваться для покупки алмазного сырья в стране через аукционы. Этот шаг был частью изменений, внесенных в алмазную промышленность правительством президента Жоау Лоуренсу (João Lourenço) и положивших конец монополии на продажу алмазов, которая находилась в руках SODIAM.
Теперь компании могут продавать до 60% своей продукции в отличие от предыдущего режима работы, когда покупателей выбирали SODIAM и ENDIAMA, что приносило пользу группе людей, близких к власти и тем самым отдаляло крупные международные компании от ангольской промышленности.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished