Ангола откроет алмазную биржу на экспериментальной основе в 2022 году

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По словам высокопоставленного государственного чиновника, Ангола планирует открыть свою алмазную биржу в 2022 году, хотя и на экспериментальной основе.

Интернет-издание Macauhub приводит слова министра минеральных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo), который заявил, что страна стремится сотрудничать в этой области с Антверпеном.

Чтобы увеличить объем огранки алмазов в стране, Ангола в настоящее время создает центр в Сауримо, провинция Южная Лунда.

Азеведо попросил делегацию бельгийских бизнесменов, работающих с алмазами, которая посетила страну на прошлой неделе, инвестировать в создание алмазного центра, а также в поиск и добычу алмазов.

По данным ангольский национальной государственной компании по торговле алмазами SODIAM, пять глобальных тендерных и аукционных домов уже проявили интерес к участию в Ангольской алмазной бирже.

В прошлом году специальный советник Питер Меус (Peter Meeus) сообщил, что этими домами являются Bonas-Couzyn, First Element, I-Hennig & Co, Koin International и Trans-Atlantic Gem Sales.

Первоначально у Анголы была цель открыть алмазную биржу к концу этого года. Алмазная биржа будет включать в себя геммологическую академию и центр технологических исследований.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





