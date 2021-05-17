Эксклюзив
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
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10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
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26 апреля 2021
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19 апреля 2021
Ангола откроет алмазную биржу на экспериментальной основе в 2022 году
Интернет-издание Macauhub приводит слова министра минеральных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo), который заявил, что страна стремится сотрудничать в этой области с Антверпеном.
Чтобы увеличить объем огранки алмазов в стране, Ангола в настоящее время создает центр в Сауримо, провинция Южная Лунда.
Азеведо попросил делегацию бельгийских бизнесменов, работающих с алмазами, которая посетила страну на прошлой неделе, инвестировать в создание алмазного центра, а также в поиск и добычу алмазов.
По данным ангольский национальной государственной компании по торговле алмазами SODIAM, пять глобальных тендерных и аукционных домов уже проявили интерес к участию в Ангольской алмазной бирже.
В прошлом году специальный советник Питер Меус (Peter Meeus) сообщил, что этими домами являются Bonas-Couzyn, First Element, I-Hennig & Co, Koin International и Trans-Atlantic Gem Sales.
Первоначально у Анголы была цель открыть алмазную биржу к концу этого года. Алмазная биржа будет включать в себя геммологическую академию и центр технологических исследований.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished