Эксклюзив

«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC

Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...

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19 апреля 2021

Компания Lucapa Diamond попросила биржу ASX приостановить торговлю ее акциями

Сегодня
Новости
Lucapa Diamond потребовала приостановить торговлю ее ценными бумагами до предстоящего объявления о приобретении собственности и привлечении капитала.
«Торговля ценными бумагами компании Lucapa Diamond Company Limited (LOM) будет приостановлена по ее запросу до тех пор, пока не будет опубликовано соответствующее объявление», - сообщила Австралийская фондовая биржа (Australian Securities Exchange, ASX).
Остановка торгов остается в силе до того, что наступит первым – оглашение объявления рынку или начало торгов 24 мая 2021 года.
Lucapa Diamond недавно добыла свой 24-й алмаз весом более 100 каратов на аллювиальном алмазном руднике Луло (Lulo) в Анголе.
Согласно сообщению компании, алмаз массой 138 каратов был добыт на участке номер 46 этого рудника.
Последним по времени в 2021 году был добыт алмаз массой более 100 каратов, ставший седьмым драгоценным камнем такого размера с начала геологоразведочных и горных работ на руднике Луло.
На Луло, 40% акций которого принадлежит Lucapa Diamond, ведется промышленная добыча алмазного сырья с 2015 года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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