Компания Lucapa Diamond попросила биржу ASX приостановить торговлю ее акциями

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Lucapa Diamond потребовала приостановить торговлю ее ценными бумагами до предстоящего объявления о приобретении собственности и привлечении капитала.

«Торговля ценными бумагами компании Lucapa Diamond Company Limited (LOM) будет приостановлена по ее запросу до тех пор, пока не будет опубликовано соответствующее объявление», - сообщила Австралийская фондовая биржа (Australian Securities Exchange, ASX).

Остановка торгов остается в силе до того, что наступит первым – оглашение объявления рынку или начало торгов 24 мая 2021 года.

Lucapa Diamond недавно добыла свой 24-й алмаз весом более 100 каратов на аллювиальном алмазном руднике Луло (Lulo) в Анголе.

Согласно сообщению компании, алмаз массой 138 каратов был добыт на участке номер 46 этого рудника.

Последним по времени в 2021 году был добыт алмаз массой более 100 каратов, ставший седьмым драгоценным камнем такого размера с начала геологоразведочных и горных работ на руднике Луло.

На Луло, 40% акций которого принадлежит Lucapa Diamond, ведется промышленная добыча алмазного сырья с 2015 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





