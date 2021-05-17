Эксклюзив
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
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Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
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26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Компания Lucapa Diamond попросила биржу ASX приостановить торговлю ее акциями
«Торговля ценными бумагами компании Lucapa Diamond Company Limited (LOM) будет приостановлена по ее запросу до тех пор, пока не будет опубликовано соответствующее объявление», - сообщила Австралийская фондовая биржа (Australian Securities Exchange, ASX).
Остановка торгов остается в силе до того, что наступит первым – оглашение объявления рынку или начало торгов 24 мая 2021 года.
Lucapa Diamond недавно добыла свой 24-й алмаз весом более 100 каратов на аллювиальном алмазном руднике Луло (Lulo) в Анголе.
Согласно сообщению компании, алмаз массой 138 каратов был добыт на участке номер 46 этого рудника.
Последним по времени в 2021 году был добыт алмаз массой более 100 каратов, ставший седьмым драгоценным камнем такого размера с начала геологоразведочных и горных работ на руднике Луло.
На Луло, 40% акций которого принадлежит Lucapa Diamond, ведется промышленная добыча алмазного сырья с 2015 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished