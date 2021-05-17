Эксклюзив
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
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19 апреля 2021
Chalice Mining обнаружила запасы палладия в районе Перта
«Это невероятный случай интуитивной прозорливости. Поразительно, что его не нашли в 1960-х или 70-х, если честно», - говорит Алекс Дорш (Alex Dorsch), управляющий директор Chalice Mining. Горнодобывающая компания, в состав акционеров которой входят горнодобывающий магнат Роберт Фридланд (Robert Friedland) и компания Blackrock Inc., планирует увеличить предложение палладия на рынке, который в течение многих лет испытывал дефицит из-за высокого спроса на этот металл.
Палладий используется в каталитических нейтрализаторах для снижения выбросов в транспортных средствах с бензиновым двигателем. В этом году цены выросли до рекордных значений, и швейцарский финансовый холдинг UBS Group AG повысил свои ценовые прогнозы на ожиданиях самого большого дефицита с 2014 года.
Джулимар расположен всего в 70 км к северо-востоку от Перта, города с населением в два миллиона человек, достаточно большим, чтобы обслуживать крупный карьер, производящий около 340 000 унций палладия в год в течение 12 лет. Это сопоставимо с рынком, где годовой спрос приближается к 10 млн унций.
Пока все исследования показывают, что это месторождение может быть значительно бо́льшим, нежели то, что уже установлено. Находка также содержит месторождения платины, меди, никеля и кобальта. Чтобы определить временные рамки того, когда месторождение Джулимар может быть запущено в эксплуатацию, следует отметить, что промышленный стандарт от четырех до восьми лет является в данном случае разумным диапазоном.
В то время как ожидается, что спрос на палладий останется высоким по мере роста производства автомобилей наряду с восстановлением мировой экономики после пандемии, более долгосрочные перспективы омрачены переходом на электромобили.
Палладий и платина также являются ключевыми компонентами топливных элементов, которые являются неотъемлемой частью производства «зеленого» водорода с потенциалом роста, поскольку эта технология чистой энергии набирает обороты. Другие полезные ископаемые Джулимара являются хорошей страховкой на случай возникновения спада на рынке палладия. Эти металлы могут приобретать все большее значение по мере того, как компания продолжает разведку ресурса.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished