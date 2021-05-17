В 2020 году общее потребление платины в ювелирных изделиях упало на 17%

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По данным химической компании Johnson Matthey, в 2020 году общее потребление платины в ювелирных изделиях упало на 17%, поскольку спрос со стороны производителей товаров на большом китайском рынке упал ниже одного миллиона унций впервые с 2005 года.

В своем последнем докладе о рынке металлов платиновой группы (МПГ) компания сообщила, что в первой половине 2020 года спрос в Китае ослаб из-за продолжительного закрытия магазинов, низкой посещаемости после повторного открытия торговых точек в феврале и марте и нежелания потребителей тратиться на предметы роскоши в начальный период после самоизоляции.

«Тем не менее производство платиновых ювелирных изделий в третьем квартале резко выросло, в основном из-за рекордных цен на золото, из-за которых ювелирные изделия из него стало значительно сложнее продавать и дороже хранить, - говорится в докладе. - Это, в свою очередь, подтолкнуло китайских розничных продавцов к обновлению своих запасов и выделению платине больше места на прилавках. В четвертом квартале это движение спало, поскольку большая видимость платиновых украшений на прилавках магазинов не способствовала значительному увеличению продаж».

Johnson Matthey отмечает, что с падением цены на золото и повышением цены на платину выше 1000 долларов за унцию финансовые стимулы для увеличения запасов платиновых ювелирных изделий также начали ослабевать.

«Другие региональные рынки ювелирных изделий гораздо менее чувствительны к ценам, а тенденции спроса в основном были обусловлены изменениями в потребительских расходах и поведении, связанными с коронавирусом, - говорится в докладе. - На ранних стадиях пандемии спрос на платиновые ювелирные изделия в США серьезно пострадал из-за ограничений и падения доверия потребителей».

Однако с середины 2020 года произошло заметное восстановление потребительских расходов на товары длительного пользования.

Это отражало не только государственную политику, такую как денежное стимулирование, но и изменения в моделях потребления по мере того, как люди перенаправляли свои расходы с путешествий и других услуг на потребительские товары.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





