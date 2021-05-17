Эксклюзив
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Продажи алмазного сырья De Beers снизились до 380 млн долларов
Генеральный директор алмазного гиганта Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал, что, хотя компания по-прежнему наблюдает устойчивый спрос на ювелирные изделия с бриллиантами на ключевых потребительских рынках США и Китая, масштабы второй волны COVID-19 в Индии, где гранится бо́льшая часть мирового объема алмазов, привели к сокращению производственных мощностей алмазоперерабатывающего сегмента промышленности и, как следствие, к снижению спроса на алмазное сырье.
Он также отметил, что алмазная отрасль к тому же проходит через период сезонного спада в плане закупок со стороны производителей бриллиантов.
«Мы тревожимся за всех, кто находится в Индии, которая борется с текущими проблемами, вызванными пандемией, напоминая нам, что путь впереди остается неясным и что мы должны продолжать придерживаться бдительного подхода», - сказал Кливер.
De Beers продолжала применять более гибкий подход к продажам алмазного сырья в течение четвертого цикла продаж, при этом сайт продлился дольше обычно отводимой на него недели.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished