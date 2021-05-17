Продажи алмазного сырья De Beers снизились до 380 млн долларов

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По данным Anglo American, продажи алмазного сырья De Beers в ходе четвертого торгового цикла снизились до 380 млн долларов США с 450 млн долларов США в предыдущем цикле.

Генеральный директор алмазного гиганта Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал, что, хотя компания по-прежнему наблюдает устойчивый спрос на ювелирные изделия с бриллиантами на ключевых потребительских рынках США и Китая, масштабы второй волны COVID-19 в Индии, где гранится бо́льшая часть мирового объема алмазов, привели к сокращению производственных мощностей алмазоперерабатывающего сегмента промышленности и, как следствие, к снижению спроса на алмазное сырье.

Он также отметил, что алмазная отрасль к тому же проходит через период сезонного спада в плане закупок со стороны производителей бриллиантов.

«Мы тревожимся за всех, кто находится в Индии, которая борется с текущими проблемами, вызванными пандемией, напоминая нам, что путь впереди остается неясным и что мы должны продолжать придерживаться бдительного подхода», - сказал Кливер.

De Beers продолжала применять более гибкий подход к продажам алмазного сырья в течение четвертого цикла продаж, при этом сайт продлился дольше обычно отводимой на него недели.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





