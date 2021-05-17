Индийские таможенники пресекли попытку контрабанды золота

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Это последняя по времени уловка контрабандистов, пытавшихся избежать высоких импортных пошлин на драгоценный металл, используя все более ухищренные методы, говорится в сообщении Arab News.

Недавно индийская таможня пресекла попытку вывезти из Дубая золото, спрятанное в тару с популярным напитком Tang. Процедив содержимое напитков, сотрудники таможни города Ченнаи обнаружили, что в напитки были подмешаны золотые гранулы, согласно заявлению комиссара таможни в международном аэропорту Ченнаи.

Должностные лица, расследовавшие мошенничество, обнаружили, что адрес получателя был использован не по назначению.

Ранее в этом году официальные лица аэропорта Ченнаи также задержали двух мужчин, пытавшихся провезти золото под париками. Незадачливую пару схватили после того, как их необычная прическа привлекла внимание работников таможни. У них было обнаружено два пакета с золотой пастой весом почти 700 граммов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





