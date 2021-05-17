Эксклюзив

«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC

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19 апреля 2021

Индийские таможенники пресекли попытку контрабанды золота

Сегодня
Новости
Это последняя по времени уловка контрабандистов, пытавшихся избежать высоких импортных пошлин на драгоценный металл, используя все более ухищренные методы, говорится в сообщении Arab News.
Недавно индийская таможня пресекла попытку вывезти из Дубая золото, спрятанное в тару с популярным напитком Tang. Процедив содержимое напитков, сотрудники таможни города Ченнаи обнаружили, что в напитки были подмешаны золотые гранулы, согласно заявлению комиссара таможни в международном аэропорту Ченнаи.
Должностные лица, расследовавшие мошенничество, обнаружили, что адрес получателя был использован не по назначению. 
Ранее в этом году официальные лица аэропорта Ченнаи также задержали двух мужчин, пытавшихся провезти золото под париками. Незадачливую пару схватили после того, как их необычная прическа привлекла внимание работников таможни. У них было обнаружено два пакета с золотой пастой весом почти 700 граммов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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